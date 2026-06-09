Triều Tiên đẩy mạnh sản xuất tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23, với khả năng né radar tiên tiến

Triều Tiên công khai cơ sở sản xuất tên lửa KN-23 và đặt mục tiêu nâng công suất tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình lên gấp 2,5 lần trong 5 năm. Ông Kim Jong Un trực tiếp thị sát nhà máy.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên vừa công bố hình ảnh về một cơ sở sản xuất lớn chuyên chế tạo tên lửa đạn đạo chiến thuật cho hệ thống KN-23, trong bối cảnh ban lãnh đạo nước này tuyên bố kế hoạch tăng công suất sản xuất tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình lên gấp 2,5 lần trong vòng 5 năm tới.

Kế hoạch mở rộng được đưa ra khi Bình Nhưỡng phải đối mặt với nhu cầu ngày càng lớn đối với các loại tên lửa của mình từ nước ngoài, đặc biệt là từ Nga, đồng thời môi trường an ninh quốc tế ngày càng bất ổn do các cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine và Trung Đông.

KN-23 lần đầu được thử nghiệm vào giữa năm 2019 và kể từ đó đã xuất hiện nhiều biến thể chuyên biệt khác nhau. Loại tên lửa này cũng đã được thử nghiệm thực chiến quy mô lớn tại chiến trường Ukraine sau khi Bộ Quốc phòng Nga được cho là đặt hàng số lượng lớn.

Một vụ phóng của hệ thống KN-23. Ảnh: MW.

Ngay sau khi KN-23 được đưa vào biên chế, một báo cáo của cơ quan nghiên cứu thuộc Quốc hội Mỹ đánh giá đây là bước tiến đáng chú ý nhất của Triều Tiên trong lĩnh vực vũ khí chiến thuật. Báo cáo cho biết tên lửa có khả năng thực hiện các động tác cơ động "kéo vọt" phức tạp trong giai đoạn cuối quỹ đạo nhằm gây khó khăn cho các hệ thống phòng không đối phương.

Đối với mẫu KN-24 có kích thước nhỏ hơn, báo cáo nhận định hệ thống dẫn đường và khả năng cơ động trên không cho phép loại tên lửa này thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

Trong số các biến thể được phát triển, KN-23B được xem là phiên bản nâng cấp đáng chú ý nhất. Mẫu tên lửa này có tầm bắn xa hơn đáng kể và mang đầu đạn nặng tới 2.500 kg. KN-23B lần đầu được phóng thử ngày 25/3/2021 và do kích thước lớn hơn nên sử dụng xe mang phóng tự hành 10 trục, thay vì loại 8 trục như phiên bản KN-23 tiêu chuẩn.

Khả năng xuyên thủng và né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis do Mỹ cung cấp cho Hàn Quốc từ lâu đã được giới quân sự ở Seoul và phương Tây xem là một trong những mối quan ngại nghiêm trọng nhất liên quan đến KN-23.

Ông Kim Jong-un trực tiếp thị sát nhà máy

Nhà lãnh đạo Triều Tiên kiểm tra cơ sở sản xuất KN-23. Ảnh: MW.

Một doanh nghiệp quốc phòng sản xuất tên lửa cho hệ thống KN-23 mới đây đã được nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp tới thăm sau khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất trước thời hạn.

Theo truyền thông nhà nước, kết quả này cho thấy nỗ lực huy động nền công nghiệp quốc phòng trong điều kiện thời chiến của Triều Tiên đang mang lại hiệu quả vượt kỳ vọng ở một số lĩnh vực.

Các hình ảnh được công bố cho thấy ông Kim Jong-un kiểm tra nhiều tên lửa đạn đạo KN-23 cùng các tên lửa tầm ngắn KN-24 tại cơ sở sản xuất.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là đã mô tả việc mở rộng năng lực sản xuất tên lửa là một "nhiệm vụ trọng tâm", nhằm đáp ứng nhu cầu đang "gia tăng mạnh mẽ" liên quan đến quá trình tái cơ cấu lực lượng tác chiến của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Giới phân tích nhận định phát biểu này cho thấy học thuyết quân sự của Bình Nhưỡng đang được điều chỉnh theo hướng dựa nhiều hơn vào các đơn vị tên lửa quy mô lớn.

Trong chuyến thị sát, các quan chức cấp cao trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng đã trực tiếp báo cáo với ông Kim, trong đó có Giám đốc Cục Công nghiệp Đạn dược Jo Chun Ryong và Cục trưởng Tổng cục Tên lửa Jang Chang Ha.

Các nhà quan sát cho rằng điều này phản ánh mức độ phối hợp chặt chẽ giữa giới lãnh đạo chính trị, cơ quan quản lý lực lượng tên lửa chiến lược và hệ thống sản xuất công nghiệp quốc phòng của Triều Tiên.

Quy mô sản xuất thuộc hàng lớn nhất thế giới

Các bệ phóng mang theo 1.000 tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-24 của Triều Tiên được triển khai gần khu phi quân sự liên Triều. Ảnh: MW.

Quy mô sản xuất tên lửa của Triều Tiên hiện được đánh giá là thuộc nhóm lớn nhất thế giới.

Tháng 8/2024, các đơn vị tiền tuyến triển khai gần Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) đã tiếp nhận tới 1.000 tên lửa KN-24 cùng các bệ phóng tương ứng chỉ trong một buổi lễ bàn giao.

Việc Triều Tiên đồng thời xây dựng thêm các cơ sở hạt nhân mới và mở rộng mạnh năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình được cho là giúp nước này củng cố đáng kể khả năng răn đe cũng như năng lực đối phó trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu.

Trong nhiều thập niên qua, Washington từng nhiều lần cân nhắc các phương án tấn công Triều Tiên dưới thời các Tổng thống Lyndon Johnson, Richard Nixon, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama và Donald Trump. Một số kế hoạch thậm chí từng bao gồm các kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân.

Đầu tháng 6, ông Kim Jong-un tuyên bố năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí của Triều Tiên đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 5 năm qua. Điều này được cho là sẽ cho phép Bình Nhưỡng mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhanh hơn, đồng thời trang bị đầu đạn cho nhiều hệ thống tên lửa khác nhau, bao gồm KN-23 và KN-24.

Trong khi đó, một thế hệ kế nhiệm của KN-23 dường như đã bắt đầu xuất hiện. Loại tên lửa mới, được cho là sử dụng phương tiện lướt siêu vượt âm nhằm tăng khả năng xuyên thủng phòng thủ, đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm bay từ tháng 10/2025.

Theo MW