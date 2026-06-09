Ông Trump nói gì về vụ trực thăng Apache của Mỹ rơi gần eo biển Hormuz?

Trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ gặp nạn gần eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump xác nhận phi hành đoàn an toàn và bày tỏ lạc quan về một thỏa thuận mới với Iran.

Một trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ đã gặp nạn gần eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới – trong bối cảnh khu vực Trung Đông tiếp tục căng thẳng sau những diễn biến mới nhất giữa Iran và Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai thành viên phi hành đoàn đều an toàn sau vụ việc, đồng thời bày tỏ sự lạc quan rằng Washington và Tehran vẫn có cơ hội đạt được một “thỏa thuận mạnh mẽ” trong những ngày tới.

Đến sáng 9/6 theo giờ Trung Đông, nguyên nhân vụ rơi trực thăng vẫn chưa được làm rõ. Khu vực này vẫn đang chịu tác động từ làn sóng bất ổn mới sau khi Iran và Israel đấu pháo qua lại một ngày trước đó, được xem là đòn giáng mạnh nhất vào lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh trong cuộc xung đột Iran.

Truyền thông nhà nước Iran cũng dẫn lại các nguồn tin nước ngoài về vụ tai nạn, song không cung cấp thêm chi tiết.

Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ ngày 28/2, cuộc chiến đã gây ra những tác động đáng kể đối với kinh tế toàn cầu. Giá năng lượng tăng mạnh, kéo theo chi phí sinh hoạt và giá thực phẩm leo thang tại nhiều quốc gia.

Dù lệnh ngừng bắn được thiết lập vào tháng 4, các bên liên quan đến nay vẫn chưa thể biến thỏa thuận tạm thời đó thành một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Phát biểu với các phóng viên tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York tối 8/6 sau khi theo dõi trận chung kết NBA, ông Trump xác nhận vụ tai nạn.

“Các phi công đều ổn. Không ai bị thương cả,” ông nói. “Chúng tôi sẽ công bố báo cáo vào ngày mai. Nhưng các phi công đều an toàn.”

Trước đó, tờ New York Times đưa tin một trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ đã rơi gần eo biển Hormuz trong những hoàn cảnh chưa được xác định.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Bộ Quốc phòng Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Apache là một trong những phương tiện tác chiến quan trọng của quân đội Mỹ tại Trung Đông. Loại trực thăng này được sử dụng trong các chiến dịch giám sát và thực thi lệnh phong tỏa đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran, nhằm gia tăng sức ép buộc Tehran phải chấp nhận một thỏa thuận mới.

Trong thời gian diễn ra chiến sự Iran – Israel, các trực thăng Apache cũng từng được Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sử dụng để đánh chặn máy bay không người lái của Iran.

Bên cạnh việc đề cập đến vụ tai nạn, ông Trump cũng tỏ ra khá tự tin về triển vọng đàm phán với Tehran.

“Chúng tôi có cơ hội tốt để ký được một thỏa thuận trong vòng hai hoặc ba ngày tới,” ông nói, dù không nêu rõ lý do khiến ông tin tưởng vào khả năng này. “Tôi nghĩ chúng tôi đang rất gần một thỏa thuận thực sự tốt, mạnh mẽ và có ý nghĩa.”

Tổng thống Mỹ đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn có khả năng tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết.

“Nếu chúng tôi muốn ném bom, điều đó hoàn toàn có thể thực hiện rất dễ dàng. Chúng tôi có thể tiếp tục không kích thêm hai hoặc ba tuần nữa và khi đó họ sẽ chẳng còn lại gì,” ông nói.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn có thể khiến eo biển Hormuz bị phong tỏa trong nhiều tháng, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với thương mại và nguồn cung năng lượng toàn cầu.

“Nếu chúng tôi ném bom, sẽ có rất nhiều người thiệt mạng. Ai muốn điều đó chứ? Tôi thì không,” ông Trump nói thêm.

Trong nhiều tuần qua, các bên trung gian, đặc biệt là Pakistan, đã nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, tiến trình này vẫn gặp nhiều trở ngại do lập trường cứng rắn từ cả hai phía.

Washington muốn Iran từ bỏ kho uranium làm giàu ở mức cao mà nước này vẫn được cho là còn cất giữ sau các cuộc không kích của Mỹ trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi năm 2025.

Trong khi đó, Tehran kiên quyết từ chối yêu cầu này và yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Iran cũng muốn được giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài trước khi một thỏa thuận cuối cùng được ký kết, nhưng đề xuất đó hiện chưa nhận được sự chấp thuận từ chính quyền ông Trump.

Theo Reuters, NYT