Robot "khoa học viễn tưởng" của Trung Quốc mô phỏng tức thì hành động của người thật

Trung Quốc gây chú ý khi giới thiệu robot chiến đấu mới có khả năng sao chép gần như tức thời mọi chuyển động của binh sĩ, giống robot trong phim khoa học viễn tưởng, đánh dấu bước tiến lớn trong tác chiến thông minh.

Trung Quốc vừa trình diễn một loại robot quân sự hoàn toàn mới, được cho là có khả năng mô phỏng gần như tức thời mọi chuyển động của người điều khiển nhờ trí tuệ nhân tạo (AI). Thiết kế này khiến nhiều chuyên gia liên tưởng đến robot “shadow-boxing” trong bộ phim Mỹ “Real Steel” (2011).

Robot chiến đấu mới được giới thiệu như một phần trong nỗ lực của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nhằm phát triển các hệ thống tác chiến tự động phục vụ chiến tranh hiện đại. Trước đó, Trung Quốc từng gây chú ý với các robot chó mang vũ khí.

Sản phẩm này được ra mắt trong khuôn khổ Tuần lễ Học viên Lục quân Quốc tế lần thứ 12 (IACW), diễn ra vào tháng 11/2025 do Đại học Kỹ thuật Lục quân PLA tổ chức, với sự tham gia của học viên Trung Quốc và quân nhân trẻ đến từ 13 quốc gia khác.

Một học viên người Morocco thử nghiệm robot nói với tờ Science and Technology Daily rằng dù robot chiến đấu vẫn còn hạn chế trong khả năng cảm biến tầm xa, công nghệ AI hoàn toàn có thể giúp tăng hiệu quả trong nhiệm vụ tấn công và trinh sát trên chiến trường. Sự kiện cũng trưng bày robot rà phá bom mìn sử dụng nhận dạng hình ảnh AI kết hợp máy dò kim loại để phát hiện chất nổ chôn dưới đất trong môi trường giả lập, theo SCMP.

Trong suốt tuần lễ IACW, học viên được chia nhóm hỗn hợp để tập bắn vũ khí bộ binh, luyện khả năng hiệp đồng và xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau thông qua các bài huấn luyện chung. Các học viên cũng thử nghiệm hệ thống robot gỡ bom điều khiển hoàn toàn bằng giọng nói.

Robot chiến đấu điều khiển bằng chuyển động

Loại robot mới thu hút sự chú ý đặc biệt của đại diện quốc phòng đến từ 13 quân đội nước ngoài. Hệ thống hoạt động bằng cách để người điều khiển mặc một bộ đồ cảm biến chuyển động: bất kỳ cú đấm, động tác phòng thủ hay hành vi nào của người điều khiển đều được robot tái hiện gần như tức thì.

Cơ chế hoạt động này khiến robot được so sánh trực tiếp với dòng robot “shadow-boxing” trong bộ phim Real Steel, bởi khả năng mô phỏng cử động người thật ở mức độ gần như đồng bộ.

Việc trình diễn mẫu robot này nằm trong chiến lược lớn của PLA nhằm tích hợp robot tiên tiến vào học thuyết “tác chiến thông minh”. Các nhà bình luận quân sự Trung Quốc cho rằng robot chiến đấu có thể cung cấp mức linh hoạt mới, thậm chí định hình lại chiến lược răn đe trong bối cảnh chiến trường ngày càng phức tạp.

Trong sự kiện, giảng viên cũng trình bày loạt ứng dụng AI trong huấn luyện quân sự, như chiến trường ảo hay hệ thống nhận diện điểm yếu của học viên để tạo bài tập cá nhân hóa, theo SCMP.

Ông Xia Yunfeng, một giảng viên tại sự kiện, nói với tờ Science and Technology Daily: “Công nghệ không chỉ rèn luyện một ‘thanh kiếm quân sự’ mang sức răn đe lớn hơn, mà còn đặt nền tảng vững chắc cho việc bảo vệ hòa bình”.

Phần lớn bước tiến này được hưởng lợi từ ngành robot dân sự Trung Quốc, lĩnh vực đang dẫn đầu thế giới về cân bằng, khả năng di chuyển và kiểm soát chuyển động của robot hình người.

Dù vẫn ở giai đoạn trình diễn, mức độ tinh vi ngày càng tăng cho thấy những robot này có thể sớm đảm nhận nhiệm vụ trong môi trường quá nguy hiểm cho con người – đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về tương lai chiến tranh, đạo đức sử dụng robot và cuộc cạnh tranh công nghệ quân sự toàn cầu.

Theo IE