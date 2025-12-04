Ba Lan nhận thêm 32 xe tăng Abrams: Lực lượng được tăng cường hay mục tiêu lớn cho hỏa lực Nga?

Bộ Quốc phòng Ba Lan đã tiếp nhận thêm 32 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 SEPv3 Abrams do Mỹ sản xuất, tiếp tục mở rộng nhanh chóng quy mô lực lượng tăng thiết giáp của nước này. Đợt bàn giao này diễn ra ngay sau khi 38 chiếc M1A2 SEPv3 được chuyển giao vào giữa tháng 9, một lô khác được chuyển vào tháng 5/2025 và lô đầu tiên vào tháng 1.

Ba Lan đã đặt mua tổng cộng 336 xe Abrams từ Mỹ, gồm 116 xe M1A1 kém hiện đại hơn được mua lại từ Thủy quân lục chiến Mỹ, với lô cuối cùng được bàn giao vào tháng 7/2024, và 250 xe M1A2 SEPv3 mới hơn đặt mua vào tháng 4/2022 theo hợp đồng trị giá 4,8 tỷ USD, bắt đầu bàn giao từ tháng 1.

Ba Lan hiện là quốc gia NATO duy nhất vận hành xe tăng Abrams và được dự đoán sẽ trở thành lực lượng sở hữu nhiều Abrams nhất thế giới, chỉ sau Lục quân Mỹ.

Hoạt động bàn giao xe tăng M1A2 cho Ba Lan. Ảnh: MW.

So với M1A1, mẫu M1A2 SEPv3 có giáp trước tháp pháo và thân xe mạnh hơn, đòi hỏi bảo trì ít hơn, đồng thời sở hữu khả năng phát – phân phối điện năng vượt trội cùng hệ thống tác chiến mạng tiên tiến hơn. Dòng xe này cũng tương thích với đạn xuyên giáp động năng M829A4 mới, giúp tăng cường khả năng xuyên phá – yếu tố đặc biệt hữu ích trong bối cảnh Nga liên tục nâng cấp hệ thống bảo vệ xe tăng.

Việc Mỹ đẩy nhanh tiến độ bàn giao Abrams, cùng với các đợt bàn giao số lượng lớn xe tăng K2 của Hàn Quốc, đã cho phép quân đội Ba Lan loại biên các dòng Leopard 2 của Đức và T-72, PT-71 của Liên Xô. Những xe tăng cũ này đã được Ba Lan chuyển cho Ukraine với số lượng lớn như một phần viện trợ.

Như vậy, ngành công nghiệp chế tạo tăng của Mỹ và Hàn Quốc đã gián tiếp tạo ra nguồn dự trữ cần thiết để bù đắp tổn thất xe thiết giáp lớn của Ukraine. Ba Lan cũng là quốc gia đầu tiên viện trợ Leopard 2 cho Kiev, trong khi số lượng T-72 mà nước này chuyển giao được ước tính vượt quá 350 chiếc.

Xe tăng Abrams của Ukraine bị pháo dẫn đường chính xác tấn công vào đầu tháng 5/2024. Ảnh: MW.

Tuy nhiên, nhiều câu hỏi nghiêm trọng đã được đặt ra về khả năng sống còn của Abrams trong chiến tranh hiện đại. Trải nghiệm của kíp lái Ukraine cho thấy kết quả không mấy lạc quan: họ phàn nàn về các lỗi kỹ thuật, trong đó có việc các linh kiện điện tử dễ hỏng do ngưng tụ hơi nước, cũng như mức độ tổn thương cao của xe trên chiến trường.

Sau các cuộc đụng độ đầu tiên với lực lượng Nga vào tháng 2/2024, Abrams chịu thiệt hại nặng nề trước UAV cảm tử, tên lửa chống tăng và thậm chí cả hỏa lực pháo xe tăng T-72. Đến tháng 6/2025, 87% số Abrams mà Ukraine nhận đã bị phá hủy.

Đánh giá hiệu suất của Abrams và các xe tăng phương Tây khác tại chiến trường Ukraine đã củng cố nhận định trong giới phân tích rằng triết lý thiết kế xe tăng Mỹ – châu Âu hiện nay đã lỗi thời.

Lục quân Mỹ cũng phản ứng bằng cách hủy kế hoạch nâng cấp dần Abrams, thay vào đó ưu tiên tài trợ một thiết kế hoàn toàn mới dưới chương trình M1E3, sở hữu nhiều tính năng tương đồng với xe tăng Type 100 của Trung Quốc. Trong khi đó, kế hoạch phát triển xe tăng thế hệ mới T-14 của Nga vẫn tiếp tục đình trệ.

Theo MW