Tiêu diệt UAV chỉ với vài xu: Vũ khí laser 100 kW đầu tiên trên thế giới đã sẵn sàng triển khai

Israel chuẩn bị đưa vào vận hành Iron Beam, hệ thống phòng thủ laser công suất 100 kW, tiêu diệt UAV, tên lửa và các mối đe dọa trên không trong vài giây với chi phí cực thấp, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược an ninh quốc gia.

Israel dự kiến triển khai hệ thống phòng không laser công suất cao đầu tiên vào cuối năm nay, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong cách nước này đối phó với máy bay không người lái (UAV), tên lửa và các mối đe dọa trên không khác, theo Bộ Quốc phòng Israel.

Hệ thống này, mang tên Iron Beam, đã hoàn tất thử nghiệm vận hành vào tháng 9 và sẽ trở thành hệ thống laser đánh chặn đầu tiên sẵn sàng tác chiến trên thế giới.

Hệ thống công suất 100 kilowatt này được thiết kế để hủy diệt mục tiêu chỉ trong vài giây, với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống.

Vũ khí laser tiêu diệt UAV công suất cao

Trong nhiều tuần thử nghiệm, Iron Beam đã ngăn chặn thành công tên lửa, đạn cối, UAV và các mối đe dọa trên không khác, theo Bộ Quốc phòng Israel. Các quan chức quốc phòng cho biết laser thể hiện khả năng “chính xác và đáng tin cậy” trong các kịch bản mô phỏng điều kiện chiến đấu thực tế.

Iron Beam sẽ bổ sung tầng phòng thủ thứ năm cho hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel, vốn đã bao gồm Vòm Sắt (Iron Dome), David’s Sling, Arrow 2 và Arrow 3.

Trong khi các hệ thống này đạt tỷ lệ đánh chặn từ 90% đến 95% với tên lửa và tên lửa đạn đạo, chúng kém hiệu quả hơn với UAV và các máy bay bay thấp, đôi khi chỉ đạt khoảng 50%, theo các quan chức Israel.

Laser mới được thiết kế để đối phó với các mục tiêu nhỏ, chậm, bay gần mặt đất, nơi các hệ thống đánh chặn radar truyền thống thường gặp khó khăn.

Nhu cầu về vũ khí mới

Israel đang đối mặt với mối đe dọa gia tăng từ UAV Shahed do Iran sản xuất, vốn được Hezbollah và các nhóm được Iran hậu thuẫn sử dụng nhiều lần trong các cuộc tấn công.

Shahed-136: UAV tự sát, thân bằng sợi carbon, động cơ điện, khó phát hiện bằng radar.

Shahed-149: mang theo tối đa 13 quả bom.

Shahed-191: phóng 2 tên lửa dẫn đường chính xác với tổng tải trọng khoảng 50 kg.

Các UAV Shahed đã tấn công nhiều cộng đồng ở miền Bắc Israel, bao gồm Eilat và Thung lũng Jordan. Một chiếc UAV xuất phát từ Lebanon từng bay tới tòa nhà của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Caesarea, theo các quan chức Israel. Quân đội Israel dọc biên giới phía bắc gặp khó khăn trong việc ngăn chặn số lượng UAV ngày càng tăng.

Một phiên bản công suất thấp hơn của Iron Beam đã được đưa vào sử dụng trong trận chiến tháng 10/2024, ngăn chặn 35-40 UAV của Hezbollah, theo quan chức quân sự.

Chi phí cực thấp, hiệu quả cực cao

Các nhà phân tích quốc phòng cho biết ưu điểm chính của Iron Beam là chi phí thấp. Mỗi lần khai hỏa chỉ tốn vài xu điện để tạo ra một tia laser công suất tối đa.

So sánh với các tên lửa đánh chặn của Iron Dome, mỗi lần khai hỏa có chi phí từ 10.000 đến 100.000 USD. Laser không cần đạn dược, chuỗi hậu cần, kho chứa hay tiếp tế, và không bao giờ cạn kiệt trong các cuộc tấn công kéo dài.

Iron Beam tích hợp radar, cảm biến quang-điện, camera theo dõi và máy tính điều khiển hỏa lực để khóa và tiêu diệt mục tiêu. Hệ thống do Rafael Advanced Defense Systems phát triển, một trong ba hãng quốc phòng lớn của Israel, cùng Israel Aerospace Industries và Elbit Systems.

Rafael nổi tiếng với hệ thống tên lửa chống tăng Spike, được 39 quốc gia sử dụng, và hệ thống bảo vệ chủ động Trophy, được Quân đội Mỹ áp dụng. Công ty cũng sản xuất David’s Sling, gần đây được Phần Lan mua.

Israel coi Iron Beam là bước bổ sung quan trọng khi mối đe dọa UAV ngày càng lan rộng trong khu vực, và hệ thống sẽ được tích hợp vào lực lượng vận hành trước cuối năm nay.

Theo IE