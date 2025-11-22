Robot hình người Trung Quốc đi bộ từ Tô Châu đến Thượng Hải, lập kỷ lục Guinness

Robot hình người Yuanzheng A2 của AgiBot (Zhiyuan Robotics) Thượng Hải đã lập kỷ lục thế giới khi tự chủ đi bộ liên tục từ Tô Châu đến Thượng Hải.

Theo truyền thông Trung Quốc, robot Yuanzheng A2 (Viễn Chinh A2) xuất phát từ hồ Kim Kê (Tô Châu) vào đêm 10/11. Sau khi vượt qua các đường đô thị, cầu, vạch dẫn đường cho người khiếm thị và nhiều địa hình phức tạp khác, robot đã đến được Bến Thượng Hải vào rạng sáng ngày 13/11.

Viễn Chinh A2 thực hiện thử thách với trạng thái “không tắt máy” suốt hành trình xuyên tỉnh, và được Guinness công nhận kỷ lục “robot hình người đi bộ quãng đường xa nhất”.

Xuất phát từ Tô Châu. Ảnh: Qbitai.



Theo báo Tiêu Tương Buổi sáng, từ đêm 10/11 đến sáng 13/11, Viễn Chinh A2 đã hoàn thành thử thách đi bộ xuyên tỉnh, từ hồ Kim Kê ở Tô Châu tới Bến Thượng Hải, với tổng quãng đường 106,286 km — phá kỷ lục thế giới về quãng đường đi bộ của robot hình người.

Tới đích là Bến Thượng Hải sau khi vượt qua hơn 106km. Ảnh: Qbitai.



Trong thử thách này, Viễn Chinh A2 sử dụng hệ thống pin tháo lắp nhanh do AgiBot phát triển, cho phép thay pin mà không cần tắt máy, giúp robot vận hành liên tục. Lộ trình băng qua khu đô thị, điểm tham quan, quốc lộ – tỉnh lộ… và Viễn Chinh A2 đối mặt với mặt đường nhựa, đèo dốc, điều kiện ánh sáng kém vào ban đêm, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông.

Thay pin mà không cần tắt máy. Ảnh: Qbitai.



Ông Vương Sấm (Wang Chuang), đối tác kiêm Phó chủ tịch cấp cao của AgiBot, cho biết thử thách đi bộ 100 km xuyên tỉnh chứng minh độ ổn định phần cứng, thuật toán thăng bằng và độ bền của robot.

Đáng chú ý, robot Viễn Chinh 02 tham gia thử thách là mẫu thương mại hóa hàng loạt, không có bất cứ tinh chỉnh đặc biệt nào, “giống hoàn toàn với các phiên bản cung cấp cho khách hàng”, ông nói. Điều này tạo nền tảng quan trọng cho việc thương mại hóa quy mô lớn trong tương lai.

Nhận Bằng chứng nhận Kỷ lục Guinness. Ảnh: Qbitai.



Trước đó, Viễn Chinh A2 đã trải qua hơn 3.500 giờ thử nghiệm độ tin cậy, trên các môi trường địa hình như đường đá dăm, bãi cỏ và dốc. Trong hành trình dài lần này, robot được lắp hai bộ định vị GPS, kết hợp radar laser và camera hồng ngoại đo chiều sâu, giúp giữ độ chính xác cao trong điều hướng cả ngày lẫn đêm, trong hành lang hẹp và môi trường có người qua lại. Sau khi hoàn thành thử thách, robot chỉ bị mòn nhẹ lớp cao su dưới bàn chân.

Video về chuyến đi bộ lập kỉ lục thế giới của robot Viễn Chinh A2. Nguồn: CTI.



Ông Vương Sấm cho biết thêm: đi bộ chỉ là năng lực cơ sở của robot hình người. Viễn Chinh A2 đã sở hữu các chức năng như tương tác đa ngôn ngữ, tự chủ thuyết minh, giao và nhận vật phẩm… và dự kiến sẽ đạt sản lượng giao trên 1.000 chiếc trong năm 2025, đưa AgiBot trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực robot hình người với kích thước tương đương người thực.

Theo Azchinesenews, Eastday