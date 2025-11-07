“Rạch lưng” robot để chứng minh không có người thật bên trong, CEO Xpeng gây sốc

Ông He Xiaopeng, nhà sáng lập Xpeng, gây chấn động mạng xã hội khi tự tay mở lưng robot hình người “Iron” để chứng minh không có người thật bên trong, sau khi cỗ máy gây xôn xao vì chuyển động quá giống người.

Trong khung cảnh tưởng chừng bước ra từ các bộ phim khoa học viễn tưởng như “Blade Runner” hay “Ex Machina”, ông He Xiaopeng – nhà sáng lập hãng xe điện và công nghệ Xpeng – đã khiến mạng xã hội Trung Quốc “bùng nổ” khi tự tay mở lưng robot hình người của công ty để chứng minh rằng không có người thật đang điều khiển bên trong.

Đoạn video gây sốt được ông He đăng trên Weibo mới đây, cho thấy ông cùng đội ngũ kỹ sư của mình mở phần da nhân tạo phía sau lưng robot có tên “Iron”, để lộ các bộ phận cơ khí và hệ thống làm mát bên trong. Ông He nói: “Tôi có thể nghe thấy tiếng quạt làm mát chạy và tiếng cơ chế hoạt động – bằng chứng rõ ràng rằng đây là một cỗ máy, không phải con người”.

Trước đó, robot “Iron” của Xpeng đã được ra mắt vào chiều 5/11, và chỉ vài giờ sau, video biểu diễn của nó lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc. Cư dân mạng không tin rằng những chuyển động uyển chuyển, dáng đi tự nhiên và cử chỉ của robot lại có thể do AI điều khiển – nhiều người khẳng định đó “phải là người thật cải trang”.

Theo bài đăng của ông Hà, đội ngũ kỹ sư Xpeng “quá phấn khích đến mức không ngủ nổi” sau buổi ra mắt. Họ đã dành cả đêm đọc bình luận, trả lời người dùng và theo dõi “cơn bão truyền thông” bất ngờ này.

Trên nền tảng Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), hai hashtag #XpengRobotUndressedTestFootage (“Đoạn video robot Xpeng bị lột da”) và #WhatXpengRobotLooksLikeWithoutItsSkin (“Robot Xpeng trông thế nào khi không có da”) nhanh chóng đứng đầu bảng thịnh hành hôm sau đó, theo dữ liệu từ trang Entobit.

Sức hút của video lan sang cả giới đầu tư. Cổ phiếu Xpeng, vốn giảm 2% sau buổi ra mắt robot, đã bật tăng 1,4% ngay hôm sau khi công ty công bố đoạn video chứng minh tính xác thực.

Giới chuyên gia nhận định sự kiện này cho thấy bước tiến khổng lồ của công nghệ robot hình người tại Trung Quốc, và rằng ranh giới giữa con người và máy móc đang trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Robot “Iron” là phiên bản nâng cấp của mẫu robot mà Xpeng giới thiệu năm ngoái, được trang bị mô hình AI Vision-Language-Action (VLA) 2.0, dựa chủ yếu trên dữ liệu hình ảnh để học tập và ra quyết định. Công nghệ này giúp robot hiểu môi trường xung quanh trực tiếp bằng thị giác, không cần qua bước dịch ảnh thành ngôn ngữ, tăng tốc độ xử lý và giảm thất thoát thông tin.

Xpeng mô tả “Iron” là “sinh ra từ bên trong”, được trang bị xương sống nhân tạo, cơ bắp sinh học và lớp da mềm linh hoạt. Với 82 khớp chuyển động, robot có thể nhảy, biểu diễn thời trang, thực hiện các động tác phức tạp giống hệt con người, và sở hữu bàn tay linh hoạt với khớp điều hòa nhỏ nhất ngành.

Mọi người xem đoạn video về robot hình người Iron thế hệ tiếp theo của Xpeng trong Ngày AI tại trụ sở chính của công ty ở Quảng Châu. Ảnh: AFP.

Để chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt vào năm tới, Xpeng đã có khách hàng đầu tiên: Tập đoàn thép lớn nhất Trung Quốc Baosteel. Trong một video gửi hôm thứ Tư, ông Zou Jinxin – Chủ tịch Baosteel – cho biết robot Iron sẽ được triển khai trong “các môi trường công nghiệp phức tạp như kiểm tra, giám sát và bảo trì thiết bị”.

Xpeng cũng giới thiệu hai phiên bản thân máy: một mẫu nam vạm vỡ và một mẫu nữ thanh mảnh hơn, phù hợp với kích thước cơ thể nhỏ hơn. Ông Mi Liangchuan – Phó Chủ tịch Trung tâm Robot Xpeng – nói rằng mẫu nữ khó chế tạo hơn do không gian lắp ráp hạn chế.

Sự kiện ra mắt diễn ra trong bối cảnh ngành robot hình người Trung Quốc đang bùng nổ, khi nhiều công ty chạy đua thương mại hóa AI hiện thân (embodied AI).

Đầu tuần này, công ty UBTech Robotics (Thâm Quyến) đã ký hợp đồng trị giá 159 triệu nhân dân tệ (22 triệu USD) với một nhà máy thu thập dữ liệu ở tỉnh Tứ Xuyên để cung cấp robot người mẫu Walker S2 – đây là đơn hàng lớn thứ ba trong tháng của hãng.

Cũng trong tuần, công ty Dobot (Thâm Quyến) công bố kế hoạch giao 1.000 robot người trong năm nay cho Lens Technology – nhà cung ứng linh kiện của Apple.

Theo dữ liệu công bố hôm đầu tuần tại Hội nghị Phát triển Ngành Công nghiệp Robot Trung Quốc ở Thượng Hải, do chính phủ bảo trợ, doanh thu của ngành robot nước này đã tăng gần 30% trong ba quý đầu năm 2025 – minh chứng rõ rệt cho đà tăng tốc mạnh mẽ của cuộc cách mạng robot hình người tại Trung Quốc.

Theo SCMP