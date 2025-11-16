Từ “cháy hàng” đến ế ẩm: Robot hình người Trung Quốc rớt giá thuê tới 90%

Sau giai đoạn bùng nổ với mức giá thuê hơn 10.000 NDT/ngày và “cháy hàng” khắp Trung Quốc, thị trường cho thuê robot hình người đang nhanh chóng hạ nhiệt. Thị trường buộc phải tái cấu trúc, hướng sang mô hình liên minh và chuẩn hóa để tồn tại.

Sau khi robot hình người Trung Quốc do startup Unitree Robotics phát triển xuất hiện trên sân khấu Gala Tết 2025 của Đài CCTV vào đầu năm và gây sốt với màn múa Ương ca (Yangge) cùng các vũ công người thật, một làn sóng cho thuê robot đã bùng nổ khắp Trung Quốc. Khi đó, giá thuê robot hình người có lúc lên tới hơn 10.000 NDT/ngày/con, thậm chí “cung không đủ cầu”.

Nhưng khi cơn sốt sản xuất hàng loạt bùng nổ rồi nhanh chóng hạ nhiệt, giá thuê nay rớt thê thảm: chỉ 3.000 NDT đã có thể thuê một robot hình người kèm robot chó (bonus) trong một ngày. Một số doanh nghiệp cho biết mức giá đã giảm tới 90% so với khi cao điểm.

Theo tài khoản WeChat “Câu chuyện AI”, ông A Mạnh, một người chuyên kinh doanh cho thuê robot, nói rằng nhiều khách hàng muốn dùng robot hình người để tạo “không khí công nghệ” cho doanh nghiệp. Thời điểm ban đầu, giá thuê trên thị trường khoảng 10.000 NDT/ngày; chỉ cần nhận 10 đơn là hoàn vốn. Ông cho hay cứ 2–3 ngày lại nhận được một đơn, “nhờ chênh lệch giá, mỗi tháng tôi kiếm được 30.000–40.000 NDT”.

Tuy nhiên, khi robot bắt đầu được sản xuất hàng loạt và giá bán liên tục giảm, để thu hút khách, các robot hình người còn được liên tục “trau chuốt tài nghệ”, có mẫu thậm chí còn “học” được cả kỹ xảo “biến mặt” trong kịch Tứ Xuyên.

Robot cao cấp đấu võ của Unitree. Ảnh: CNA.

Từ nửa cuối năm nay, nhiều công ty robot ở Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất hàng loạt robot hình người với giá ngày càng giảm. Chẳng hạn, tháng 10, Booster Robotics ra mắt mẫu Booster K1 giá 29.900 NDT; Noetix Robotics còn tung ra mẫu Bumi giá chỉ từ 9.998 NDT. Điều này kéo theo giá thuê robot giảm mạnh.

Thị trường công nghệ đổi nhịp, chợ Hoa Cường Bắc (Huaqiangbei) ở Thâm Quyến thể hiện đầu tiên. Theo Blue Whale News (Lam Kình Tân văn), trong chuyến khảo sát tháng 4, khu vực cho thuê robot ở Huaqiangbei gần như kín đặc các quầy. Nhưng khi quay lại vào tháng 9, rất nhiều quầy đã rút đi, rất khó tìm được quầy còn kinh doanh.

Một chủ quầy nói: “Giờ làm dịch vụ cho thuê robot hình người khó lắm, gần như không ai thuê nữa. Cơn sốt đầu năm đã bị tiêu tan, thị trường đang quay lại trạng thái lý tính”.

Theo các nhân viên trong ngành kinh doanh cho thuê robot hình người ở Thâm Quyến, giá thuê robot cao cấp (biết nhảy múa) nay chỉ còn khoảng 3.000 NDT/ngày, còn mẫu cơ bản (chỉ vẫy tay, đi lại) giá chỉ 2.000 NDT/ngày — mức giảm cao nhất lên tới 93,33% so với đỉnh điểm.

Robot hình người được thuê biểu diễn cùng vũ công. Ảnh: Creaders.

Theo trang tin công nghệ “Leopard Change” (Báo biến), ông Lê Lỗi, một người kinh doanh cho thuê robot, cho biết giá thuê bình quân hiện nay “dùng từ ‘chặt một nửa’ để mô tả cũng không phải quá”. Giá thuê robot hình người Unitree G1 cho một sự kiện khoảng 5.000 NDT, còn robot chó chỉ 500–1.000 NDT, chưa bằng một nửa đầu năm. Thời gian hoàn vốn cũng kéo dài từ 20 ngày lên khoảng 3 tháng.

Dù thị trường cho thuê robot đang hạ nhiệt và quá trình tái cấu trúc thị trường đang diễn ra, cuối tháng 10 vừa qua, ba đơn vị Zhiyuan Robotics (AgiBot), Feikuo Keji (FlyCode) và Shanghai Electric đã tuyên bố cùng nhau thành lập liên minh cho thuê robot toàn quốc đầu tiên ở Trung Quốc. Mô hình “sản phẩm + vận hành + tài chính” được kỳ vọng giúp thị trường còn non trẻ này tiến tới tiêu chuẩn hóa, quy mô hóa và tùy biến hóa — nỗ lực đưa ngành thuê robot chuyển từ kiểu hoạt động “du kích” sang một hệ sinh thái bài bản.

