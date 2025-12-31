Quyền Tổng giám đốc 8x của MobiFone là ai?

Ông Trần Đức Thành (sinh năm 1989), lãnh đạo thế hệ cuối 8x, vừa được giao quyền Tổng giám đốc MobiFone sau 4 tháng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty trao quyết định giao nhiệm vụ Tổng giám đốc cho ông Trần Đức Thành.

Ngày 31/12, Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức lễ công bố quyết định giao quyền Tổng giám đốc đối với ông Trần Đức Thành. Ông Thành điều hành hoạt động của MobiFone thay cho Đại tá Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc MobiFone nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2026.

Ông Trần Đức Thành sinh năm 1989, được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone vào tháng 8/2025. Thời gian này, ông tiếp tục kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giải pháp số MobiFone.

Trao quyết định giao nhiệm vụ Tổng giám đốc cho ông Trần Đức Thành, thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty nêu rõ việc kiện toàn vị trí lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là khi MobiFone đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, chuẩn bị cho những mục tiêu phát triển lớn trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

"Đây là yêu cầu tất yếu nhằm bảo đảm sự ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành, tạo nền tảng vững chắc để Tổng công ty tiếp tục tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó", tướng Lâm nói.

MobiFone cho biết ông Trần Đức Thành có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời hiện đang sở hữu một số chứng chỉ uy tín về sở hữu trí tuệ. Trước khi chính thức nhận nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, ông Trần Đức Thành đã đồng hành cùng MobiFone thực hiện nhiều nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia.

Cũng tại buổi lễ, thiếu tướng Trương Sơn Lâm đã trao Quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/1/2026, cho Đại tá Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc Tổng công ty và Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn, Phó Tổng giám đốc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Đức Thành cam kết tập trung cao độ, quyết liệt triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành.

Thứ hai, tập trung tái cấu trúc, tái cơ cấu thực chất hoạt động sản xuất – kinh doanh, lấy hiệu quả làm trung tâm.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động MobiFone đoàn kết, kỷ luật, khát vọng cống hiến, đáp ứng sứ mệnh mới của Tổng công ty.