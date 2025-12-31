Quyền Tổng giám đốc 8x của MobiFone là ai?

Ngày 31/12, Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức lễ công bố quyết định giao quyền Tổng giám đốc đối với ông Trần Đức Thành. Ông Thành điều hành hoạt động của MobiFone thay cho Đại tá Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc MobiFone nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2026.
Ông Trần Đức Thành sinh năm 1989, được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone vào tháng 8/2025. Thời gian này, ông tiếp tục kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giải pháp số MobiFone.
Trao quyết định giao nhiệm vụ Tổng giám đốc cho ông Trần Đức Thành, thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty nêu rõ việc kiện toàn vị trí lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là khi MobiFone đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, chuẩn bị cho những mục tiêu phát triển lớn trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
"Đây là yêu cầu tất yếu nhằm bảo đảm sự ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành, tạo nền tảng vững chắc để Tổng công ty tiếp tục tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó", tướng Lâm nói.
MobiFone cho biết ông Trần Đức Thành có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời hiện đang sở hữu một số chứng chỉ uy tín về sở hữu trí tuệ. Trước khi chính thức nhận nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, ông Trần Đức Thành đã đồng hành cùng MobiFone thực hiện nhiều nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia.
Cũng tại buổi lễ, thiếu tướng Trương Sơn Lâm đã trao Quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/1/2026, cho Đại tá Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc Tổng công ty và Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn, Phó Tổng giám đốc.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Đức Thành cam kết tập trung cao độ, quyết liệt triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành.
Thứ hai, tập trung tái cấu trúc, tái cơ cấu thực chất hoạt động sản xuất – kinh doanh, lấy hiệu quả làm trung tâm.
Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động MobiFone đoàn kết, kỷ luật, khát vọng cống hiến, đáp ứng sứ mệnh mới của Tổng công ty.
MobiFone được thành lập ngày 16/4/1993 với tên gọi ban đầu là Công ty thông tin di động. Với lĩnh vực kinh doanh chính là dịch vụ viễn thông di động, MobiFone là nhà mạng di động đầu tiên tại Việt Nam.
Ngày 1/12/2014, Công ty được chuyển đổi thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone, kinh doanh trong các lĩnh vực: dịch vụ viễn thông truyền thống, VAS, Data, Internet và truyền hình IPTV/cable TV, sản phẩm khách hàng doanh nghiệp, dịch vụ công nghệ thông tin.
Năm 2018, Tổng công ty Viễn thông MobiFone được Bộ Thông tin và truyền thông bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu.
Năm 2025, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp về Bộ Công an.