Kho tên lửa Mỹ có thể cạn trong vài ngày, ông Trump đề xuất bổ sung khẩn cấp 50 tỷ USD

Kho tên lửa của Mỹ đang cạn kiệt nhanh chóng do xung đột Trung Đông, ông Trump đề xuất gói ngân sách khẩn cấp 50 tỷ USD để tăng sản xuất và dự trữ.

Khi các đòn phản công mạnh mẽ của Iran nhằm đáp trả cuộc không kích chung của Mỹ và Israel tiếp diễn, kho dự trữ các loại tên lửa phòng không và vũ khí dẫn đường chính xác then chốt của quân đội Mỹ đang rơi vào tình trạng cực kỳ căng thẳng. Đánh giá nội bộ của Lầu Năm Góc cho thấy nếu xung đột Trung Đông kéo dài thêm vài tuần, một số loại đạn dược cốt lõi có thể “cạn kiệt chỉ trong vài ngày tới”.

Bổ sung 50 tỷ USD để sản xuất gấp vũ khí dự trữ

Trong bối cảnh đó, chính quyền Donald Trump đã khẩn cấp triệu tập các nhà thầu quốc phòng chủ chốt gồm Lockheed Martin, RTX (Raytheon Technologies), Boeing, Northrop Grumman và General Dynamics đến Nhà Trắng để họp kín, bàn phương án đẩy nhanh bổ sung kho dự trữ và mở rộng sản xuất. Cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 6/3.

Kể từ khi chiến tranh Nga–Ukraine và xung đột Gaza bùng nổ, Mỹ đã tiêu hao lượng vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD trong kho dự trữ. Tuy nhiên, trong các đợt tấn công gần đây nhằm vào Iran, số lượng tên lửa tầm xa mà quân đội Mỹ sử dụng thậm chí còn vượt quy mô từng viện trợ cho Ukraine trước đó, cho thấy mức độ cấp bách của Washington trong việc bổ sung kho đạn dược.

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa hành trình kiểu mới RGM-109 Tomahawk tấn công Iran hôm 28/2. Ảnh: USN.

Dù kho dự trữ đang báo động, hôm 3/3, Tổng thống Trump vẫn tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng nguồn cung đạn dược của Mỹ “gần như không giới hạn”, thậm chí còn mạnh miệng nói rằng “cuộc chiến có thể kéo dài mãi mãi”. Nhưng trên thực tế, Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg đang chủ trì soạn thảo một đề xuất ngân sách bổ sung khoảng 50 tỷ USD và có thể công bố sớm nhất ngay trong ngày diễn ra cuộc họp. Khoản kinh phí mới này sẽ dùng cho việc thay thế lượng lớn tên lửa hành trình và vũ khí dẫn đường chính xác đã bị tiêu hao trong các cuộc xung đột gần đây ở Trung Đông.

Theo Reuters, Lầu Năm Góc đang thúc đẩy một dự luật ngân sách bổ sung khoảng 50 tỷ USD, tập trung vào việc nhanh chóng bù đắp lượng vũ khí bị tiêu hao do tác chiến cường độ cao, đồng thời tăng mạnh công suất các dây chuyền sản xuất vũ khí trọng yếu.

Trong đó, sản lượng của tên lửa hành trình Tomahawk dự kiến tăng từ khoảng 500 quả/năm hiện nay lên tối đa 1.000 quả để đáp ứng nhu cầu đối đầu dài hạn tiềm tàng tại Trung Đông và châu Âu.

Các hạng mục ưu tiên mở rộng sản xuất khác gồm: tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3, tên lửa Standard Missile-6 (SM-6), tên lửa chống tăng Javelin và bom đường kính nhỏ (SDB). Lockheed Martin năm ngoái sản xuất được 620 tên lửa PAC-3 Patriot và dự kiến nâng sản lượng lên 2.000 quả mỗi năm trong vòng 7 năm nữa.

Khác với Ukraine, các nước vùng Vịnh còn sử dụng tên lửa Patriot để bắn hạ dòng UAV cảm tử Shahed của Iran, loại có chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với tên lửa của Mỹ. Đó là lý do giới phân tích quân sự cảnh báo rằng cách tiếp cận này khó có thể duy trì trong dài hạn.

Hình ảnh trên video cho thấy các tên lửa Patriot bất lực không chặn được tên lửa đạn đạo Iran trên không phận căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar vào ngày 28/2. Ảnh: MW.

Bầu không khí hiện nay được cho là căng thẳng hiếm thấy. Quan chức Lầu Năm Góc gây sức ép trực tiếp lên các nhà thầu, yêu cầu “đặt sản xuất lên trước lợi nhuận chia cho cổ đông”, đồng thời cảnh báo rõ ràng: nếu doanh nghiệp tiếp tục ưu tiên lợi ích Phố Wall thay vì nhu cầu tiền tuyến, họ có thể đối mặt với nguy cơ chấm dứt hợp đồng, bị phạt, thậm chí bị đưa vào “danh sách giám sát ưu tiên”. Theo một sắc lệnh hành pháp được ký vào tháng 1/2026, Lầu Năm Góc sắp công bố danh sách các nhà thầu “hoạt động kém hiệu quả”. Những công ty bị nêu tên nếu không nộp kế hoạch cải thiện trong vòng 15 ngày có thể bị chấm dứt hợp đồng.

Phát biểu này được xem là động thái “cảnh cáo” hiếm hoi của chính quyền Trump đối với tổ hợp công nghiệp quốc phòng, cho thấy cuộc khủng hoảng vũ khí dự trữ đã chạm tới lằn ranh an ninh quốc gia.

Áp lực vũ khí dự trữ từ nhiều mặt trận

Hiện nay, áp lực đối với kho vũ khí Mỹ đến từ nhiều hướng cùng lúc: Sau chiến dịch phản công "Fury Lion" của Iran, các hoạt động đánh chặn đã tiêu hao lượng lớn tên lửa Patriot và Standard; chiến trường Ukraine tiếp tục rút bớt tên lửa Javelin, rocket HIMARS và đạn pháo 155 mm từ các kho; các nhiệm vụ tại Gaza và hộ tống ở Biển Đỏ làm gia tăng mức tiêu thụ vũ khí dẫn đường chính xác.

Nguồn tin nội bộ Lầu Năm Góc khi trao đổi riêng tư thừa nhận rằng cường độ và độ chính xác của các đợt tấn công tên lửa bão hòa từ phía Iran đã vượt quá dự kiến, khiến hệ thống phòng không Mỹ chịu sức ép chưa từng có.

Dự luật ngân sách bổ sung hiện đã được trình Quốc hội xem xét. Các nghị sĩ Dân chủ chỉ trích đây là “tấm séc trắng cho các tập đoàn quốc phòng”, yêu cầu bổ sung điều khoản giám sát chặt chẽ. Trong khi đó, phe Cộng hòa ủng hộ tăng tốc mở rộng sản xuất, cho rằng “không thể để đối thủ nhìn thấy điểm yếu của nước Mỹ”.

Dù kết quả ra sao, vòng chạy đua vũ trang mới này được cho là sẽ tiếp tục đẩy chi tiêu quân sự toàn cầu và biến động thị trường năng lượng tăng cao.

Theo NetEase, Singtao