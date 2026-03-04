Hà Nội tạm dừng cấp phép xây dựng trong phạm vi siêu dự án sông Hồng

UBND phường Hồng Hà (Hà Nội) cho biết toàn bộ thủ tục đầu tư và xây dựng trong phạm vi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ tạm dừng để phục vụ rà soát tổng thể và đảm bảo thống nhất với quy hoạch được phê duyệt.

UBND phường Hồng Hà vừa có văn bản yêu cầu các phòng, ban thực hiện chỉ đạo của UBND TP về tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng thuộc phạm vi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, toàn bộ dự án nằm trong ranh giới quy hoạch của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ phải tạm dừng thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư và xây dựng, bao gồm cả dự án sử dụng vốn ngân sách lẫn vốn ngoài ngân sách.

Việc tạm dừng nhằm phục vụ công tác rà soát tổng thể, đảm bảo sự thống nhất với quy hoạch đã được phê duyệt.

Với những công trình đã được cấp phép trước đó, phường yêu cầu tăng cường tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân cập nhật thông tin về chủ trương và lộ trình triển khai dự án, qua đó chủ động điều chỉnh kế hoạch xây dựng cho phù hợp thực tế.

Ngoài ra, phường cũng sẽ tạm thời chưa tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc khu vực đã xác định nằm trong phạm vi dự án.

Cơ quan chức năng sẽ công khai ranh giới khu vực được phép và khu vực tạm dừng cấp phép, nhằm tránh phát sinh khiếu kiện và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Phường Hồng Hà yêu cầu các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư và kiểm soát trật tự xây dựng, bảo đảm thực hiện đúng định hướng quy hoạch chung của thành phố.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 11.000 ha, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất GPMB khoảng 2.100 ha. Công trình được khởi công ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.