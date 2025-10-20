Những lãnh đạo nào của MobiFone được phong hàm từ thượng tá đến đại tá?

Chiều 19/10, Bộ Công an công bố các quyết định tuyển chọn vào biên chế lực lượng công an nhân dân đối với 8 lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Các lãnh đạo MobiFone được tuyển chọn vào biên chế công an gồm: Đại tá Tô Mạnh Cường, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; Thượng tá Nguyễn Thị Nhung, Thành viên HĐTV; Thượng tá Nguyễn Thành Công, Thành viên HĐTV; Thượng tá Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng Giám đốc; Thượng tá Thiềm Công Nguyên, Phó Tổng Giám đốc; Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn, Phó Tổng Giám đốc và Thượng tá Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone; Thượng tá Bùi Sơn Nam, Phó Tổng Giám đốc.

Phát biểu chúc mừng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh việc các lãnh đạo MobiFone được tuyển chọn và phong cấp bậc hàm là một vinh dự lớn, đồng thời là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của mỗi cá nhân. Ông Quang khẳng định đây là sự ghi nhận năng lực, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo MobiFone, những người đã góp phần thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới trong bối cảnh mới.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bộ Công an

Sau 8 tháng chuyển từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước về Bộ Công an, MobiFone đã thể hiện những bước chuyển mình rõ nét, bước đầu bắt nhịp với nhiệm vụ của một doanh nghiệp phục vụ an ninh - quốc phòng, đóng góp tích cực trong triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển lực lượng công an nhân dân, đặc biệt trong các giải pháp công nghệ và chuyển đổi số.

Khẳng định MobiFone đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá, vươn mình trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực”. Ông yêu cầu tập thể cán bộ, nhân viên MobiFone đổi mới tư duy, phương pháp hành động, triển khai hiệu quả chiến lược phát triển kinh doanh, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp đầu tàu trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ, có tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế.

Thay mặt các cán bộ được tuyển chọn, Đại tá Tô Mạnh Cường, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc MobiFone, bày tỏ niềm vinh dự khi được chính thức đứng trong hàng ngũ công an nhân dân; đồng thời khẳng định tập thể lãnh đạo MobiFone sẽ nỗ lực phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Tổng công ty ngày càng vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MobiFone nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch HĐTV MobiFone, khẳng định toàn thể cán bộ, nhân viên sẽ đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, xóa bỏ cách làm cũ để bứt phá. Nhân dịp này, ông phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm “Đột phá, thần tốc - Dốc sức hoàn thành”, hướng tới hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm 2025.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị MobiFone tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong ngành Công an theo hướng tổng thể, chiến lược và lâu dài, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.