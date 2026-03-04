Cam kết của tân chủ tịch tỉnh Ninh Bình khi nhậm chức

Ông Nguyễn Thanh Bình cam kết giữ gìn sự liêm chính, công tâm, minh bạch trong thực thi công vụ; đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ngày 4/3, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 9 để kiện toàn chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình để nhận nhiệm vụ khác.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã được HĐND tỉnh Ninh Bình tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tân Chủ tịch tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Bình cam kết giữ gìn sự liêm chính, công tâm, minh bạch trong thực thi công vụ; đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ông Bình khẳng định sẽ dốc toàn lực, bằng trí tuệ, trách nhiệm để góp phần cùng tập thể đưa tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững.

Tân Chủ tịch tỉnh Ninh Bình cũng nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh như: Kiên quyết thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ; đảm bảo tăng trưởng kinh tế của tỉnh hằng năm đạt từ 11% trở lên; tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; bảo đảm an sinh xã hội; phát triển văn hóa, nâng cao đời sống của nhân dân.

Cùng với đó là tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kiên quyết đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1974, quê ở tỉnh Hưng Yên; có trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông Bình từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cũ, Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên cũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.