Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên

Ngày 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, trực tuyến với các địa phương-phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau Tết Bính Ngọ 2026.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng lưu ý tình hình còn những tồn tại, hạn chế: Sức ép điều hành kinh tế vĩ mô lớn, nhất là lạm phát, tỉ giá, lãi suất, năng lượng trước tình hình thế giới phức tạp.

Đặc biệt, tình hình sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp; việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn những bất cập, chưa thông suốt...

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

Về bối cảnh tình hình thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần lưu ý những yếu tố tác động tiêu cực đến nước ta, đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo điều hành, Thủ tướng nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và 9 nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, cùng với các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã được ban hành.

Thủ tướng nhấn mạnh việc kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Muốn vậy, theo Thủ tướng, cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; các bộ, ngành, địa phương từ thực tiễn của bộ, ngành, địa phương mình tiếp tục tìm ra và thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong phạm vi quản lý.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế-xã hội phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay; Bộ Công Thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới.

Trước mắt cần chuẩn bị chu đáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, phục vụ Hội nghị Trung ương 2, Kỳ họp thứ 1 của Quốc hội Khóa XVI.

Các bộ, cơ quan, địa phương bám sát Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm thực hiện tốt tất cả các khâu, nhất là trong giai đoạn cao điểm từ nay đến 15/3.

Tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Bộ Ngoại giao được chủ trì, các bộ, ngành, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước ta; xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025. Ảnh: VGP.

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng lưu ý dứt khoát không để "kiểm soát được lạm phát, mất tăng trưởng" hoặc ngược lại; chủ động điều hành lãi suất, tỉ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý, không giật cục.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Về chính sách tài khoá, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025; đẩy mạnh các giải pháp để phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững thị trường vốn (đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp).

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững; phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội (có thể đề xuất lên mức 25 - 27 triệu đồng/tháng).



Về các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, các bộ ngành tập trung thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi xanh.

Về nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương chủ trì triển khai lộ trình sản xuất, phối trộn, sử dụng nhiên liệu sinh học; rà soát, dự báo và lường trước các vấn đề có thể phát sinh và có biện pháp xử lý phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

Bên cạnh đó, khẩn trương giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh cần nắm chắc tình hình, diễn biến trong và ngoài nước; làm mới các động lực truyền thống (đầu tư, xuất khẩu và đặc biệt là tiêu dùng), thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu lao động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nói đi đôi với làm.