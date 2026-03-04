Tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka, nghi bị tàu ngầm tấn công

Tàu chiến IRIS Dena của Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka, 32 người được cứu, xuất hiện nghi vấn bị tàu ngầm tấn công.

Một tàu chiến Iran đã bị chìm ngoài khơi Sri Lanka, trong khi giới chức Sri Lanka cho biết hôm 4/3 họ đã cứu được 32 người có mặt trên tàu và vớt được một số thi thể trên biển.

Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka, ông Vijitha Herath, phát biểu trước Quốc hội rằng con tàu được xác định là IRIS Dena đã bị chìm.

Các nguồn tin từ hải quân và Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết con tàu đã bị một tàu ngầm tấn công và có ít nhất 101 người mất tích trong vụ việc xảy ra ngoài khơi Ấn Độ Dương của Sri Lanka.

Các nguồn quốc phòng nói rằng hiện chưa rõ bên nào đã tấn công con tàu.

Tuy nhiên, người phát ngôn hải quân Sri Lanka cho biết thông tin về 101 người mất tích là không chính xác và bác bỏ mọi báo cáo liên quan đến nguyên nhân khiến tàu chìm.

Người phát ngôn nói 32 người bị thương trong vụ việc đã được hải quân Sri Lanka cứu và đang được điều trị tại một bệnh viện công ở thành phố cảng phía nam Galle.

Hải quân Sri Lanka đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ một tàu Iran và thông báo cho không quân Sri Lanka, sau đó hai lực lượng phối hợp triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn, người phát ngôn cho biết.

Người phát ngôn hải quân nói thêm rằng lực lượng Sri Lanka đang tập trung vào việc cứu người trên tàu Iran và sẽ điều tra nguyên nhân vụ việc sau.

Ông cũng cho biết lực lượng Sri Lanka không quan sát thấy tàu hay máy bay nào khác trong khu vực xảy ra sự cố.

“Chúng tôi hy vọng có thể cứu thêm được nhiều người và sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi chắc chắn”, ông nói.

Theo Reuters