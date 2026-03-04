Bộ Xây dựng: "Người dân sẽ có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp thu nhập"

Chiều 4/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, báo chí đặt câu hỏi về triển vọng thị trường bất động sản sau những nỗ lực tháo gỡ vướng mắc pháp lý thời gian qua.

Trả lời nội dung này, ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết trong năm 2025, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, pháp lý và nguồn vốn cho thị trường.

Nhờ đó, nhiều dự án từng vướng mắc đã được rà soát, phân loại và xử lý theo thẩm quyền. Các thủ tục hành chính cũng được điều chỉnh cắt giảm theo hướng công khai, minh bạch và giảm thời gian chuẩn bị đầu tư cho dự án. Đây là tiền đề rất quan trọng cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng kỳ vọng thị trường bất động sản năm 2026 sẽ ghi nhận sự cải thiện đồng bộ cả ở phía cung và phía cầu.

Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng).

Về nguồn cung, theo ông Hưng, rất nhiều dự án vướng mắc, từng bị đình trệ, rồi chậm triển khai, sẽ được tháo gỡ và tái khởi động. Đặc biệt là các dự án hoàn thiện về pháp lý, đủ điều kiện triển khai dự kiến sẽ tiếp tục tăng hơn so với năm 2025. Như vậy, chúng ta sẽ có nguồn cung lớn hơn năm 2025.

Việc khơi thông nguồn cung này sẽ góp phần điều tiết mặt bằng giá và giúp thị trường giảm áp lực nóng như thời gian qua. Người dân có nhu cầu thực sẽ có cơ hội, điều kiện để tiếp cận các sản phẩm nhà ở phù hợp với thu nhập của mình.

Tính thanh khoản của thị trường có xu hướng phục hồi theo hướng thực chất hơn, gắn với nhu cầu ở thực và nhu cầu đầu tư dài hạn thay vì phụ thuộc vào các chu kỳ tăng nóng và ngắn hạn.

"Các phân khúc chúng tôi đánh giá trong năm 2025 và 2026 sẽ tiếp tục được tăng mạnh hơn, đó là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và nhà ở thương mại giá rẻ sẽ được ưu tiên phát triển trong thời gian tới", ông Hưng nói.

Tuy nhiên, theo ông Hưng, thị trường vẫn chịu tác động từ bối cảnh kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, biến động lãi suất, chi phí vốn cũng như các yêu cầu ngày càng cao về quy hoạch, tiêu chuẩn, bảo vệ môi trường và phát triển đô thị bền vững. Do đó, công tác điều hành chính sách cần bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát rủi ro.

"Thị trường bất động sản năm 2026 dự báo sẽ sôi động trong sự thận trọng, với phân khúc căn hộ và nhà ở phục vụ nhu cầu trực tiếp sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt; sự phân hóa sẽ ngày càng rõ nét khi người mua nhà ở, nhà đầu tư ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ, giá trị sử dụng thực và uy tín của chủ đầu tư", ông Hưng nói và cho biết đây sẽ là nền tảng để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, giảm đầu cơ và hướng tới tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.