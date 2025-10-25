Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường

Các ông Lê Hoài Trung, Đỗ Thanh Bình và Trần Đức Thắng lần lượt trở thành Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua.

Sáng 25/10, Quốc hội khóa XV tiến hành công tác nhân sự với việc phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng 3 Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Sau khi hoàn thành các bước theo quy định, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026, với 427/427 đại biểu có mặt tán thành (90,08% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, ông Lê Hoài Trung (quyền Bộ trưởng Ngoại giao) được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đỗ Thanh Bình (Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ) giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trần Đức Thắng (quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trở thành Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Hoài Trung. Ảnh: Vietnamnet.

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê ở Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế). Ông là TS Luật, Ths Luật quốc tế và Ngoại giao. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (từ 10/2023); Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ một chuyên viên Bộ Ngoại giao, ông dần kinh qua và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong Bộ như Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế; Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, New York (Hoa Kỳ).

Tháng 3/2021, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, tháng 10/2023 được bầu bổ sung vào Ban Bí thư, và tháng 2/2025 được phân công làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 8/2025, ông được Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Ngoại giao và nay được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng.

Ông Đỗ Thanh Bình. Ảnh: VGP.

Ông Đỗ Thanh Bình, sinh năm 1967, quê ở tỉnh Cà Mau. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị.

Ông Bình là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng kinh qua và nắm giữ nhiều vị trí công tác ở tỉnh Kiên Giang (cũ) như: Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đầu năm 2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đó, khi 3 địa phương Hậu Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ sáp nhập, Bộ Chính trị chỉ định ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới).

Cuối tháng 9, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng. Ảnh: Phạm Thắng.



Ông Trần Đức Thắng, sinh năm 1973, quê ở tỉnh Phú Thọ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế.

Sau thời gian đảm nhiệm cương vị Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, ông Thắng về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ cuối năm 2018. Ông là Ủy viên rồi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 10/2022, ông Thắng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đó, ông Thắng được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ từ ngày 1/7.

Đến ngày 17/7, Thủ tướng điều động ông Trần Đức Thắng về công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.