Quốc hội sắp xem xét, quyết định nhiều nội dung nhân sự quan trọng

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các nội dung nhân sự bao gồm bầu, phê chuẩn hoặc miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy Nhà nước.

Chiều 17/10, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết kỳ họp thứ 10 của Quốc hội là kỳ họp rất quan trọng, đánh dấu giai đoạn Quốc hội hoàn thành trọng trách của nhiệm kỳ, chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh các nội dung về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề, quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội, thì công tác nhân sự là điểm nhấn được cử tri, nhân dân đặc biệt quan tâm.

Theo bà Yên, trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền. Bao gồm bầu, phê chuẩn hoặc miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy nhà nước. Đây là quy trình thường xuyên nhằm đảm bảo sự kế thừa, ổn định, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới.

Toàn bộ quy trình về nhân sự, theo bà Tạ Thị Yên, được tiến hành theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật và được đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên thông tin về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 10. Ảnh: VPQH.

Đại biểu Quốc hội thực hiện quyền và trách nhiệm trước nhân dân thông qua hình thức bỏ phiếu kín, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng thẩm quyền.

Công tác nhân sự tại kỳ họp này vừa là bước kiện toàn bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, tạo nền tảng cho bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất trong hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân, công tác nhân sự sẽ được tiến hành thận trọng, đúng quy trình, góp phần củng cố niềm tin của cử tri và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Bà Tạ Thị Yên cho biết trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và ý kiến của Bộ Chính trị, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự quan trọng.

Các cơ quan đang hoàn tất các quy trình, hồ sơ nhân sự theo đúng quy trình. Dự kiến công tác nhân sự sẽ được tiến hành vào ngày cuối tuần đầu tiên của kỳ họp.

Các bước giới thiệu, thảo luận, bỏ phiếu kín sẽ được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, quy trình về công tác nhân sự và bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch.

Về số lượng cụ thể các chức danh được phê chuẩn, theo thẩm quyền của Quốc hội và căn cứ trên tờ trình của Chính phủ, giới thiệu của Bộ Chính trị thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo cụ thể tại thời điểm trình nhân sự.

Bà Yên khẳng định công tác nhân sự tại kỳ họp này sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và thể hiện thống nhất giữa Đảng, sự chủ động của các cơ quan nhà nước, quyền quyết định của Quốc hội.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nhóm nội dung

Trước đó, Hội nghị Trung ương 13 đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bầu các chức danh Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Phê chuẩn các chức danh Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Còn tại Hội nghị Trung ương 12 đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, kỳ họp thứ 10 họp phiên trù bị, khai mạc vào sáng 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12. Thời gian làm việc của kỳ họp dự kiến khoảng 40 ngày.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nhóm nội dung, trong đó xem xét, thông qua 49 luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ khóa XV.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Ông Hiển cho hay kỳ họp này không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, Quốc hội thay đổi cách thức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn bằng hình thức:

Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ; các đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục từ nay đến kỳ họp thứ 10. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo và bố trí Quốc hội họp trong một buổi về nội dung này...