Việt Nam lần đầu tiên có nữ Phó thủ tướng

Quốc hội vừa phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó thủ tướng là ông Hồ Quốc Dũng và bà Phạm Thị Thanh Trà. Như vậy, bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của Chính phủ.

Sáng 25/10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Theo đề nghị của Thủ tướng, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm 2 nhân sự giữ chức Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026, gồm bà Phạm Thị Thanh Trà (Bộ trưởng Nội vụ) và ông Hồ Quốc Dũng (Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai) đồng thời thông qua nghị quyết về nội dung này.

Với bước kiện toàn này, bộ máy lãnh đạo Chính phủ đương nhiệm có 10 người, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 9 Phó thủ tướng gồm: Nguyễn Hòa Bình (Phó Thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng; Mai Văn Chính; Phạm Thị Thanh Trà và Hồ Quốc Dũng.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: P.Đ.

Tân Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, sinh năm 1964, quê ở Nghệ An. Bà là Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm Ngữ văn; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ một giáo viên, sau đó bà Trà trở thành Phó trưởng Phòng Giáo dục. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo như Phó chủ tịch huyện Trấn Yên, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh, Bí thư Thành ủy Yên Bái, Chủ tịch tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.

Tháng 10/2020, bà được điều động về Trung ương làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm Phó ban Tổ chức Trung ương. Tháng 4/2021, bà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và đảm nhiệm cương vị này đến nay.

Ông Hồ Quốc Dũng. Ảnh: Vietnamnet.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, sinh năm 1966, quê Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), trình độ Thạc sĩ Luật, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Dũng có thời gian dài công tác gắn với quê hương là tỉnh Bình Định cũ. Ông lần lượt kinh qua và nắm giữ nhiều cương vị ở địa phương như: Phó Chủ tịch huyện Phù Cát; Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định.

Tháng 10/2020, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Đến tháng 7/2025, khi Bình Định sáp nhập với Gia Lai, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.