Quốc hội xem xét 49 dự luật, bầu và miễn nhiệm một số nhân sự cấp cao

Sáng 20/10, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 10. Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XV dự kiến làm việc trong khoảng 40 ngày với nhiều nội dung quan trọng.

Kỳ họp được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là bước tổng kết một nhiệm kỳ nhiều đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, vừa là sự chuẩn bị, "mở đường" cho chặng đường của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với yêu cầu toàn diện và sâu sắc hơn.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 66 nội dung, nhóm nội dung (49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác).

Cũng tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ thực hiện công tác nhân sự gồm bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước. Dự kiến công tác nhân sự được thực hiện vào những ngày cuối của tuần làm việc đầu tiên.

Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: VGP.

Tại phiên khai mạc, sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội sẽ nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này.

Quốc hội sau đó sẽ nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10. Chủ tịch Quốc hội trình bày dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội…

Do khối lượng công việc lớn, kỳ họp thứ 10 không có thời gian nghỉ giữa kỳ như các kỳ họp trước và sẽ làm việc cả ngày nghỉ để kết thúc kỳ họp một cách trọn vẹn.

Thời gian trình bày tờ trình được rút ngắn; bố trí trình bày lồng ghép một số báo cáo; bố trí Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tổ, hội trường theo nhóm đối với một số dự án luật, nghị quyết, báo cáo về cùng lĩnh vực.

Một điểm mới nữa của kỳ họp thứ 10 là Quốc hội không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp trên hội trường như các kỳ họp trước, thay vào đó các đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo việc chất vấn, trả lời chất vấn và bố trí Quốc hội họp trong một buổi về nội dung này.