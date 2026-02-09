Cháy nhà 5 tầng, cảnh sát cứu 15 người mắc kẹt

Công an Hà Nội cho biết 15 người đã thoát nạn trong vụ cháy nhà xảy ra đêm 8/2.

Khoảng 22h05 ngày 8/2, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh cà phê ca nhạc tại ngõ 185 Trung Thôn, xã Đông Anh.

Công an thành phố đã điều động 9 xe chuyên dụng cùng 45 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cùng với đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Công an Hà Nội.

Sau khoảng 5 phút, cảnh sát đã tiếp cận hiện trường. Trinh sát xác định đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 3, nhiều khói, khí độc phát tán lên các tầng phía trên đang có người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy đã triển khai nhiều hướng tiếp cận khu vực cháy để tìm kiếm, cứu người và trực tiếp dập lửa.

Đến khoảng 22h25, lực lượng chức năng đã cứu nạn, hướng dẫn 9 người thoát ra ngoài an toàn, đồng thời đưa 6 người lên khu vực sân thượng thoáng khí ở tầng mái.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà lân cận và các tầng phía trên. Sau khi bảo đảm an toàn, toàn bộ 6 người được đưa từ tầng mái xuống đất an toàn.

Ngôi nhà bị cháy cao 5 tầng và 1 tum, diện tích khoảng 90 m2 mỗi tầng; đám cháy xảy ra tại gian phòng tầng 3 với diện tích khoảng 20 m2. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ.