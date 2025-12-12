Nhà đầu tư hoảng loạn khi VN-Index “bay” 52 điểm

VN-Index mất hơn 52 điểm trong phiên giao dịch hôm nay (12/12), rổ VN30 ghi nhận 29 mã giảm, trong đó có 2 mã cổ phiếu ”họ Vin” nằm sàn là VHM, VRE.

Kết phiên 12/12, VN-Index giảm 52,01 điểm, tương đương 3,06% xuống 1.646,89 điểm. Con số này đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất Châu Á phiên hôm nay, thậm chí còn đi ngược xu hướng chung của khu vực.

VN30-Index giảm 57,26 điểm (2,98%) xuống 1.867,03 điểm, rổ chỉ số ghi nhận 29 mã giảm trong đó có 2 mã sàn là VHM, VRE và mã xanh duy nhất là BCM.

HNX-Index cũng chung tình trạng, giảm 5,78 điểm, tương đương 2,26% xuống 250,09 điểm. UPCoM-Index giảm 0,73 điểm (0,61%) xuống 119,26 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 27.900 tỷ đồng, trong đó HOSE chiếm gần 24.700 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 560 tỷ đồng, bán nhiều nhất là cổ phiếu VIC, VCB, ACB, VPX, STB.

Nhóm cổ phiếu "họ Vin"chìm trong sắc đỏ, khiến cho VN-Index mất hơn 8 điểm. Cụ thể, VHM giảm 6,92%, VIC giảm 1,37%, VRE giảm 6,95%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu ngân hàng lao dốc cũng là nguyên nhân đẩy thị trường rực lửa trong phiên hôm nay. VPB giảm 5,68%, TCB giảm 4,19%, HDB giảm 4,88%, MBB giảm 3,42%, STB giảm 3,56%, EIB giảm 6,97%, ACB giảm 1,88%,

Bên cạnh đó, sự suy yếu MWG, FPT, VIX, HPG, MSN cũng đẩy VN-Index vào tình thế xấu.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị trong bối cảnh thị trường rung lắc, nhà đầu tư có thể tạm thời hạ tỷ trọng đòn bẩy để quản trị rủi ro và hạn chế bắt đáy sớm mà nên chờ đợi mặt bằng giá trên thị trường ổn định hơn trong những phiên tới rồi mới tìm kiếm cơ hội giải ngân mới.

Theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức trung tính xuống giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục cơ cấu lại danh mục để giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức 30-45% danh mục và chưa cần bán hết giai đoạn này.