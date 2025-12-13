Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Hơn 20 doanh nghiệp tham gia, tỷ lệ chi trả cao nhất 166%

Trong tuần từ 15/12 – 19/12, nhiều doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn.

CTCP Bến xe Miền Tây (Mã: WCS) thông báo 16/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/12. Thời gian thanh toán dự kiến là 25/12.

Tỷ lệ thực hiện là 166,66%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 16.666 đồng. Bến xe Miền Tây hiện có 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là gần 50 tỷ đồng.

CTCP Phụ tùng Máy số 1 (Mã: FT1) cho biết 19/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/12. Thanh toán vào ngày 20/1/2026.

Tỷ lệ thực hiện là 51,42%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 5.142 đồng. FT1 hiện có hơn 7 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra hơn 36 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Tuần tới, nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Nguồn: Thông tin doanh nghiệp công bố.

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (Mã: HTG) thông báo 19/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/12. Thanh toán vào ngày 19/1/2026.

Dệt may Hoà Thọ hiện có hơn 37 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra khoảng 93 tỷ đồng trả cổ tức.

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (Mã: SCS) chốt 22/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/12. Thời gian thanh toán dự kiến là 26/1/2026.

SCS hiện có hơn 94,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là hơn 237 tỷ đồng.

CTCP Vicostone (Mã: VCS) chốt 17/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 16/12.

Tỷ lệ thực hiện là 18%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 1.800 đồng. Vicostone có 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra 288 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian thanh toán là 25/12.

CTCP 26 (Mã: X26) thông báo 18/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023, 2024 với tổng tỷ lệ 18%. Trong đó tỷ lệ cổ tức năm 2023 là 8%, năm 2024 là 10%.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/12. Thời gian thanh toán dự kiến là 30/12. X26 hiện có 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là 9 tỷ đồng.

CTCP Thủy sản Cà Mau (Seaprimexco - Mã: CAT) chốt 17/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/12. Thời gian thanh toán dự kiến là 8/1/2026.

Tỷ lệ thực hiện là 15%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng. Thuỷ sản Cà Mau hiện có hơn 9,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức gần 14 tỷ đồng.

Cổ đông CTCP SIVICO (Mã: SIV) thông báo 22/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/12. Thời gian thanh toán dự kiến là 22/1/2026.

Tỷ lệ thực hiện là 15%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng. SIV hiện có hơn 3,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức hơn 5,1 tỷ đồng.