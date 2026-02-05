Hà Nội công bố lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình sau sáp nhập 6 cơ quan báo chí

Thành ủy Hà Nội đã công bố và trao quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí của thành phố, đồng thời bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo và thành viên Hội đồng Biên tập.

Sáp nhập 6 cơ quan báo chí

Sáng 5/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ công bố và trao Quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Theo Quyết định số 1115-QĐ/TU ngày 30/1/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí của thành phố, gồm: Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Lao động Thủ đô, Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho Ban Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Thành Thái/Hà Nội Mới

Cùng với quyết định sáp nhập, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Theo đó, ông Vũ Minh Tuấn (SN 1975), Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Các Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội gồm:

Ông Nguyễn Minh Đức (SN 1970), Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới;

Ông Nguyễn Thành Lợi (SN 1974), Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị;

Ông Nguyễn Kim Khiêm (SN 1975), Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Thành viên Hội đồng Biên tập gồm 7 người:

Ông Lại Bá Hà (SN 1973), Phó Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới;

Ông Lương Chí Công (SN 1975), Phó Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới;

Ông Nguyễn Xuân Khánh (SN 1979), Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị;

Ông Nguyễn Anh Đức (SN 1968), Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị;

Ông Lê Hoàng Anh (SN 1967), Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị;

Ông Nguyễn Trung Sơn (SN 1981), Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;

Ông Nguyễn Tiến Dũng (SN 1976), Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội "đặt hàng" cơ quan báo chí mới

Chúc mừng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết việc thành lập cơ quan mới là dấu mốc quan trọng trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo chủ trương chung của Trung ương và thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội quyết liệt đổi mới, chuyển tư duy làm báo từ “đưa tin” sang “kiến tạo giải pháp”, chuyển đổi số toàn diện. Ảnh: Ảnh: Thành Thái/Hà Nội Mới

Ông Ngọc nhấn mạnh cơ quan mới ra đời trên cơ sở tiếp nối truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Thủ đô, khẳng định sứ mệnh là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy nêu rõ: trong bối cảnh thông tin lan truyền với tốc độ chưa từng có và mạng xã hội trở thành “diễn đàn” của dư luận, vai trò định hướng của báo chí chính thống càng trở nên quan trọng. Báo chí Hà Nội ngày nay không chỉ đưa tin, mà còn phải định hướng dư luận, dự báo xu hướng, đồng hành cùng chính quyền kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân, phát hiện các mô hình hay, cách làm mới; tham gia giám sát và phản biện xã hội; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội ra thế giới.

Ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội quyết liệt đổi mới, chuyển tư duy làm báo từ “đưa tin” sang “kiến tạo giải pháp”, chuyển đổi số toàn diện, hướng tới hệ sinh thái truyền thông hội tụ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, phát triển đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đa năng và đa nền tảng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là xây dựng nền báo chí Thủ đô chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, đồng thời kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ – dám làm, tiên phong trên mọi mặt trận.

“Tôi đặt hàng các đồng chí mỗi tuần có một chủ đề tiêu điểm, mỗi tháng có một tuyến bài chuyên sâu về một Hà Nội văn hiến – bản sắc – sáng tạo; về những chuyển động mạnh mẽ của Đảng bộ và hệ thống chính trị Thủ đô, từ thành phố đến cơ sở, với sứ mệnh kiến tạo phát triển và phục vụ Nhân dân. Phải làm sao để báo chí Hà Nội trở thành cơ quan báo chí chủ lực, tiên phong, dẫn dắt thông tin về Hà Nội và hòa nhịp cùng cả nước”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói, đồng thời đề nghị cơ quan báo chí phải gắn kết với nhân dân – lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo thành công.