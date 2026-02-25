Lá chắn trước ma trận tin tức lề trái

Kiểm chứng bằng một cú chạm

Dịp Tết Bính Ngọ, bà Nguyễn Ngọc An (phường Láng, Hà Nội) tranh thủ vào YouTube xem tin tức. Màn hình gợi ý nhiều video về việc Tổng bí thư Tô Lâm dự khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Hoa Kỳ) theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Chăm chú xem, bà An thấy một số video dẫn lại bài viết của tác giả Trần Duy Chiến, Nguyễn Doãn Đôn (người tự xưng là cựu chiến binh, cựu đảng viên) bình luận bằngthông tin chưa được kiểm chứng, đưa ra các luận điệu gây nhiễu loạn dư luận, cho rằng Việt Nam “ngả bên này, nghiêng bên kia” trong vấn đề quốc tế nhạy cảm.

Là người từng công tác trong cơ quan nhà nước và tham gia hoạt động chính quyền địa phương, bà Ngọc An không lạ với những chiêu trò cắt ghép, thổi phồng, đánh tráo khái niệm. Dù có nền tảng kiến thức, có lúc bà An cũng bị cuốn vào dòng thông tin trái chiều.

Tuy nhiên, thay vì chia sẻ hay bình luận, bà Ngọc An mở ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận vừa cài đặt trên điện thoại. Trong mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bà đọc 3 bài phân tích về đường lối đối ngoại nhất quán, linh hoạt, được xây dựng trên cơ sở bảo vệ tối đa lợi ích quốc gia - dân tộc, chứ không phải là "đu dây”, “khôn lỏi”, hay “cơ hội” như nhiều bài viết trên mạng xã hội.

Bài viết không chỉ cung cấp thông tin chính thống mà còn phân tích bối cảnh, nguyên tắc, lợi ích chiến lược. “Đọc xong, tôi thấy rõ hơn bản chất vấn đề. Những luận điệu xuyên tạc chỉ là cách nhìn phiến diện, cố tình bóp méo chủ trương đối ngoại nhất quán của Việt Nam”, bà Ngọc An nói. Từ sự kiểm chứng đó, bà thêm một lần đặt lòng tin vào đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của đất nước.

Những bài viết đăng trên ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận nêu rõ quan điểm của Đảng về các nội dung được cho là bóp méo thông tin liên quan đến chuyến công tác của Tổng bí thư (ảnh chụp màn hình ứng dụng).

Câu chuyện của bà Nguyễn Ngọc An phản ánh nhu cầu rất thực trong xã hội số hôm nay: giữa biển thông tin thật - giả đan xen, người dân cần một “địa chỉ đỏ” tin cậy để kiểm chứng, hiểu đúng các chủ trương, chính sách. Chỉ một tiêu đề giật gân, một đoạn trích bị cắt xén hay một bình luận suy diễn cũng có thể làm lệch hướng nhận thức nếu thiếu điểm tựa để đối chiếu.

Một “địa chỉ đỏ” trên không gian mạng không chỉ dừng ở việc đăng tải văn bản hay tin tức, mà còn phải giúp người dùng hiểu bản chất, nắm được bối cảnh, cơ sở lý luận và thực tiễn của mỗi chủ trương, chính sách.

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận đưa công tác tuyên giáo và dân vận bước sang một phương thức mới: từ truyền tải một chiều sang tương tác hai chiều; từ cung cấp thông tin thuần túy sang đồng hành, hỗ trợ người dân nâng cao năng lực tự học, tự kiểm chứng. Khi công nghệ được tích hợp, một nền tảng số có thể vừa là kho dữ liệu chính thống, vừa là công cụ học tập, vừa là kênh lắng nghe và đối thoại.

Ở đó, người dân như bà An không còn phải loay hoay giữa vô vàn nguồn tin thiếu kiểm chứng, mà có thể chủ động tìm đến một nền tảng chính thống để hiểu đúng, hiểu đủ và đặt niềm tin trên cơ sở thông tin được xác thực.

“Địa chỉ đỏ” giữa ma trận tin giả

Khác với các ứng dụng tin tức đơn lẻ, ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận được thiết kế như một hệ sinh thái tích hợp, gồm thông tin chính thống, tiện ích đa phương tiện video, hình ảnh, đồ họa; thư viện số thông minh, ứng dụng AI trong tìm kiếm và gợi ý nội dung, tối ưu hóa khả năng tiếp cận tri thức cho người dân,…

Ứng dụng tích hợp Trợ lý ảo AI đóng vai trò “mở cửa tri thức”, hỗ trợ toàn diện, có thể giải đáp nhiều lĩnh vực khác nhau từ chủ trương, chính sách đến các vấn đề xã hội.

Bên cạnh đó, ứng dụng được thiết kế theo hướng mở, sẵn sàng kết nối và chia sẻ dữ liệu với các nền tảng liên quan như dịch vụ công trực tuyến, truyền hình số, tra cứu thông tin giao thông, hệ thống báo cáo viên. Các chuyên mục, chuyên ngành, văn bản hướng dẫn chỉ đạo và những vấn đề được dư luận quan tâm cũng được tích hợp, góp phần tạo nên một hệ sinh thái thông tin đồng bộ, liên thông và thuận tiện cho người sử dụng.

Giao diện ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận (ảnh chụp màn hình ứng dụng).

Với bà An, thay vì phải tìm kiếm rải rác trên nhiều trang web, bà chỉ cần mở một ứng dụng duy nhất để đọc văn bản gốc, theo dõi bài phân tích chuyên sâu, đối chiếu thông tin. “Mình đọc đầy đủ phát biểu, hiểu cả bối cảnh, không bị dẫn dắt bởi vài câu trích dẫn cắt ghép”, bà chia sẻ.

Một điểm nổi bật khác của ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận là tiện ích thư viện số. Ứng dụng cung cấp hệ thống văn kiện, tài liệu nghiên cứu, sách, sách nói được chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên. Người dùng có thể đọc trực tuyến, lưu lại để tra cứu hoặc nghe podcast ngay trên điện thoại.

Kho sách nói, podcast mở ra cơ hội tiếp cận tri thức linh hoạt hơn. Với những người lớn tuổi, thị lực hạn chế hoặc những người bận rộn, việc nghe thời sự, truyện ngắn, nghe văn kiện trong lúc đi bộ, làm việc nhà hay di chuyển giúp tận dụng tối đa quỹ thời gian.

Việc số hóa kho văn kiện và tài liệu nghiên cứu cũng góp phần tiết kiệm chi phí, bảo đảm tính thống nhất nội dung, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp cận nguồn tài liệu chính thống một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Trợ lý ảo AI tích hợp ngay trên giao diện ứng dụng là điểm nổi bật. Người dùng có thể đặt câu hỏi liên quan đến chủ trương, chính sách, lý luận chính trị hoặc các vấn đề xã hội và nhận phản hồi nhanh chóng.

Hệ thống AI được xây dựng trên cơ sở dữ liệu đã được chuẩn hóa, giúp truy xuất thông tin chính xác, rút ngắn thời gian tìm kiếm. Thay vì phải đọc nhiều văn bản dài, người dùng có thể đặt câu hỏi cụ thể và nhận câu trả lời súc tích, dễ hiểu.

Trong trường hợp của bà Ngọc An, nếu gặp một vấn đề phức tạp về chính sách đối ngoại, bà có thể sử dụng Trợ lý ảo AI để tra cứu khái quát về nguyên tắc, mục tiêu, định hướng, từ đó có cái nhìn toàn diện trước khi tiếp nhận các luồng thông tin trên mạng xã hội.

AI không thay thế việc nghiên cứu sâu, nhưng đóng vai trò “mở cửa tri thức”, hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin một cách nhanh và chính xác hơn.

Thông qua ứng dụng, người dân có thêm một địa chỉ tin cậy để kiểm chứng thông tin, hiểu đúng, hiểu đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chủ động trao đổi, phản ánh, kiến nghị. Về phía cơ quan tuyên giáo, dân vận, đây là công cụ quan trọng để đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối, tạo đồng thuận xã hội.

Với bà Nguyễn Ngọc An, việc cài đặt app Tuyên giáo và Dân vận trên điện thoại không chỉ đơn giản là thêm một ứng dụng mới. Đó là cách để bà và những người xung quanh tự trang bị “lá chắn” thông tin, chủ động tiếp cận nguồn chính thống và vững tin trước những luồng thông tin sai lệch.

Trong một thế giới mà thông tin có thể bị bóp méo chỉ trong tích tắc, việc xây dựng và vận hành những nền tảng số chính thống như ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận chính là nền tảng để củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại số.