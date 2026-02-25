Xanh SM của ông Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên 43.400 tỷ đồng, lộ tham vọng niêm yết 20 tỷ USD

Chỉ trong chưa đầy 2 tháng đầu năm 2026, Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã 3 lần tăng vốn, nâng vốn điều lệ lên 43.400 tỷ đồng, vượt mốc 1 tỷ USD và tiến sát nhóm kỳ lân công nghệ toàn cầu.

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) vừa nâng vốn điều lệ thêm 3.900 tỷ đồng, tương đương mức tăng 10%, từ 39.500 tỷ lên 43.400 tỷ đồng. Toàn bộ phần vốn bổ sung là vốn tư nhân, bao gồm tiền đồng và tài sản khác.

Đây là lần tăng vốn thứ ba của Xanh SM trong năm 2026. Trước đó, ngay trong tháng 1, doanh nghiệp này đã nâng vốn từ 5.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng và sau đó tiếp tục tăng lên 39.500 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau thời gian ngắn, quy mô vốn của hãng taxi điện đã gấp gần 9 lần so với thời điểm đầu năm.

Việc vượt mốc 1 tỷ USD vốn điều lệ đưa Xanh SM tiến sát danh xưng “kỳ lân” - thuật ngữ dành cho các startup công nghệ có định giá từ 1-10 tỷ USD trên thế giới. Theo nguồn tin của Reuters, GSM cũng đang cân nhắc kế hoạch niêm yết tại Hồng Kông với mức định giá kỳ vọng khoảng 20 tỷ USD.

Với quy mô 43.400 tỷ đồng, vốn điều lệ của Xanh SM hiện đã vượt nhiều tên tuổi lớn trên thị trường như Vinhomes (41.000 tỷ đồng), Masterise Group (35.200 tỷ đồng), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hay Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, và tiệm cận mức vốn 45.000 tỷ đồng của VinSpeed.

Ở diễn biến liên quan, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Group - VIG), pháp nhân đầu tư cá nhân chủ chốt của ông Phạm Nhật Vượng, cũng vừa thay đổi đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 32.821 tỷ đồng này mở rộng ngành nghề từ 32 lên 45 lĩnh vực, bổ sung loạt ngành liên quan đến ô tô và phương tiện có động cơ như cho thuê xe, bán buôn – bán lẻ ô tô, mô tô và phụ tùng.

VIG hiện nắm giữ 32,5% cổ phần tại Vingroup và 32,9% vốn tại VinFast Auto Ltd.. Năm 2025, hàng trăm triệu cổ phiếu VIC đã được chuyển từ tài khoản cá nhân của ông Vượng sang phục vụ các chiến lược phát triển hệ sinh thái điện sạch, taxi xanh và đường sắt cao tốc.

Sau các biến động sở hữu, VinSpeed hiện trở thành cổ đông lớn thứ hai tại Vingroup với 455,1 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 11,7% vốn điều lệ, vượt tỷ lệ nắm giữ trực tiếp của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng.