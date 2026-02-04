Hai Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong vừa được bổ nhiệm là ai?

Sáng 4/2, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác cán bộ tại Báo Tiền Phong, bổ nhiệm 2 nhân sự giữ chức Phó Tổng Biên tập.

Theo các quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến (Trưởng Ban Thời sự Báo Tiền Phong) và nhà báo Trần Thị Thu Hà (Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự Báo Tiền Phong) được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, thời hạn 5 năm từ ngày 3/2/2026.

Tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Tổng Biên tập.

Anh Bùi Quang Huy (ngoài cùng bên trái) và ông Phùng Công Sưởng (ngoài cùng bên phải), trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Tiến và Trần Thị Thu Hà. Ảnh: Dương Triều.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sinh năm 1979, quê Hà Nội. Ông chuyển công tác từ Báo Nông nghiệp Việt Nam sang Báo Tiền Phong năm 2009, là phóng viên Ban Thời sự – Chính trị.

Từ 2012 đến 2015, ông Tiến giữ chức Phó Trưởng ban Thời sự – Chính trị; sau đó lần lượt đảm nhiệm Quyền Trưởng ban, Trưởng Ban Thời sự – Chính trị (2015–2022).

Từ năm 2022 đến đầu 2025, ông Ngọc Tiến là Trưởng Ban Thời sự – Nội chính, phụ trách Ban đại diện tại ĐBSCL và từ năm 2025 đến nay là Trưởng Ban Thời sự.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tân Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Tiến cam kết đặt lợi ích chung và uy tín tờ báo lên trên hết, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và cùng Ban Biên tập xây dựng Tiền Phong hiện đại, nhân văn, xứng đáng là tiếng nói tin cậy của thanh niên và xã hội.

Trong sự nghiệp làm báo, ông Nguyễn Ngọc Tiến từng nhận Giải C Giải Báo chí Quốc gia (2019); Giải B Giải Báo chí về Xây dựng Đảng – Búa Liềm vàng (2019, 2020); Giải B Giải Báo chí về xây dựng Đảng và chính quyền TP Hà Nội (2022); Giải B Giải Báo chí ngành Tài chính (2015).

Về nhà báo Trần Thị Thu Hà sinh năm 1975, quê Hà Nội. Bà có nhiều năm công tác tại Báo Tiền Phong. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập, bà Hà từng giữ các vị trí: Kế toán trưởng (2014); Phụ trách rồi Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự (2018–2021); Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tiền Phong (2021–2022); Phụ trách Phòng Tổ chức – Nhân sự (2022–2023); Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự kiêm phụ trách Hành chính – Quản trị (2023–2025); và từ tháng 2/2025 là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

Quá trình công tác bà Trần Thị Thu Hà từng nhận nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, tỉnh Phú Yên và giấy khen của Đảng bộ Trung ương Đoàn các năm 2022, 2023.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong: Lý Thành Tâm, Trần Công Hùng, Trần Thị Thu Huyền. Ảnh: Dương Triều.

Cũng tại sự kiện, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bổ nhiệm 3 nhân sự giữ chức Ủy viên Ban Biên tập báo Tiền Phong gồm: Nhà báo Trần Công Hùng (Tổng Thư ký tòa soạn Tiền Phong điện tử), nhà báo Lý Thành Tâm (Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM) và nhà báo Trần Thị Thu Huyền (Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Truyền thông và Tổ chức sự kiện). Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, từ 1/2/2026.