Con trai bầu Hiển ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội

Trong danh sách 205 ứng viên đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, ông Đỗ Vinh Quang (con trai doanh nhân Đỗ Quang Hiển) ứng cử tại đơn vị có 7 ứng viên, dự kiến bầu 4 đại biểu.

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 50, công bố danh sách chính thức 205 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo danh sách này, toàn thành phố có 205 ứng viên tại 31 đơn vị bầu cử để lựa chọn 125 đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới.

Đáng chú ý, ông Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995) ứng cử tại đơn vị bầu cử số 30, gồm các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng và Quang Minh. Đơn vị này có 7 ứng viên, dự kiến bầu 4 đại biểu.

ông Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995) ứng cử tại đơn vị bầu cử số 30, gồm các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng và Quang Minh

Ông Quang là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển - nhà sáng lập Tập đoàn T&T. Hiện ông giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội.

Ông Quang từng được biết đến là Chủ tịch CLB trẻ tuổi nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi đảm nhiệm cương vị này ở tuổi 25. Ông cũng là chồng của Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh.

Trên thị trường tài chính, doanh nhân sinh năm 1995 đang sở hữu hơn 134 triệu cổ phiếu Ngân hàng SHB, với giá trị ước tính 2.000 tỷ đồng theo thị giá.

Tháng 4/2025, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, sau khi Tập đoàn T&T cùng các đơn vị thành viên và quỹ BVIM trở thành cổ đông chiến lược của hãng bay này.

Đầu năm 2026, ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc T&T Group - tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (Hanoisme). Đồng thời, ông cũng tham gia Mạng lưới Chuyên gia dữ liệu toàn cầu của Việt Nam với vai trò Phó chủ tịch, mở rộng thêm dấu ấn trong các hoạt động cộng đồng và kết nối doanh nghiệp.

