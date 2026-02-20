Bệnh viện Nhi Trung ương: 3 trẻ viêm cơ tim tối cấp được cứu bằng ECMO

Vào đúng dịp Tết, Bệnh viện Nhi Trung ương liên tiếp cấp cứu 3 ca viêm cơ tim tối cấp. Đặc biệt, đúng khoảnh khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, ê kíp bác sĩ kích hoạt ECMO giành lại sự sống cho một bệnh nhi sốc tim nguy kịch.

Các bác sĩ cấp cứu bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp

Chỉ trong mấy ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp cấp cứu 3 cháu bé bị viêm cơ tim tối cấp, căn bệnh có thể khiến trẻ suy tim và ngừng tuần hoàn chỉ sau vài giờ.

Ca bệnh điển hình là bé gái 11 tuổi ở Hà Nội. Hai ngày trước nhập viện, cháu buồn nôn và đau bụng âm ỉ quanh rốn. Gia đình nghĩ đến rối loạn tiêu hóa nên tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, cháu nôn nhiều hơn, da tái, mệt lả.

Tại bệnh viện tuyến dưới, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường, nghi ngờ bệnh lý tim mạch nặng và lập tức hội chẩn, chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Cháu bé nhập Khoa Cấp cứu và Chống độc với chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sau đó được chuyển Khoa Điều trị tích cực Nội khoa.

Chủ động đặt ECMO khi nguy cơ vừa lóe lên

Khi đến viện, cháu bé còn tỉnh, chưa suy hô hấp rõ. Tuy nhiên, siêu âm tim và xét nghiệm cho thấy tổn thương cơ tim lan tỏa, men tim tăng rất cao, nguy cơ rối loạn nhịp và sốc tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

TS.BS Phan Hữu Phúc chủ trì cuộc hội chẩn khẩn cấp, quyết định áp dụng sớm các biện pháp hồi sức chuyên sâu cho bệnh nhi

Cuộc hội chẩn khẩn cấp với dưới sự chủ trì của TS.BS Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện, cùng lãnh đạo Khoa Điều trị tích cực Nội khoa và Trung tâm Tim mạch. Các chuyên gia thống nhất không chờ đến khi bệnh nhi suy sụp huyết động mới can thiệp, mà chủ động triển khai hồi sức tim phổi nâng cao ngay từ giai đoạn nguy cơ.

Cháu bé được đặt nội khí quản, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, sử dụng thuốc vận mạch và kích hoạt ECMO. Hệ thống tim phổi nhân tạo giúp đảm nhiệm chức năng bơm máu và trao đổi oxy, giảm tải tối đa cho cơ tim đang tổn thương nặng, tạo điều kiện cho tim hồi phục.

ThS.BSCKII Ngô Tiến Đông, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, cho biết viêm cơ tim tối cấp diễn tiến cực nhanh, có trẻ còn tỉnh táo nhưng có thể ngừng tuần hoàn chỉ sau vài giờ. Quyết định đặt ECMO sớm, trước khi rơi vào sốc tim thực sự, là yếu tố quyết định tiên lượng.

Sau 7 ngày điều trị, đến nay, bé gái đã cai ECMO, tự thở, tỉnh táo, chức năng tim cải thiện rõ rệt và có thể xuất viện trong vài ngày tới nếu tiến triển thuận lợi.

Ít ngày sau, một bé trai 13 tuổi cũng được chuyển đến trong tình trạng viêm cơ tim tối cấp. Bệnh diễn biến nhanh với rối loạn nhịp và suy hô hấp. Ngay trong đêm, ê kíp hồi sức đã phối hợp Trung tâm Tim mạch đặt ECMO kịp thời. Nhờ đó, cháu bé đã tạm ổn định và tiếp tục được theo dõi sát sao.

Đúng giao thừa, kích hoạt ECMO giành lại sự sống

Trao đổi với VietTimes tối nay, mồng 4 Tết, TS.BS Phan Hữu Phúc cho biết ca thứ ba là bé trai 7 tuổi ở Tuyên Quang nhập viện vào đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026. Khi nhiều gia đình đang sum họp đón năm mới, tại phòng hồi sức, các bác sĩ đã phải dốc sức chạy đua với thời gian để cứu cháu bé.

Gia đình cho biết cháu khởi bệnh 5 ngày với sốt, đau bụng, mệt mỏi, sau đó nhanh chóng suy sụp huyết động, khó thở, môi tái. Sau khi hội chẩn từ xa, bé được đặt nội khí quản, dùng thuốc trợ tim và chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Vào đúng thời khắc giao thừa, khi pháo hoa chào năm mới rực sáng ngoài trời, các bác sĩ Khoa Điều trị tích cực Nội khoa đã khởi động ECMO cho bệnh nhi trong tình trạng sốc tim nặng. Quyết định được đưa ra trong tích tắc, dựa trên đánh giá lâm sàng và siêu âm tim cho thấy suy chức năng tim nghiêm trọng.

Việc đặt ECMO đúng “giờ vàng” giúp duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu, ngăn ngừa tổn thương đa cơ quan. Hiện bệnh nhi đang được theo dõi sát quá trình hồi phục chức năng tim và làm các xét nghiệm chuyên sâu để xác định nguyên nhân.

Bệnh nhi đang được chăm sóc đặc biệt

Theo TS.BS Phan Hữu Phúc, viêm cơ tim là tình trạng viêm gây tổn thương tế bào cơ tim, thường do virus, nhiễm độc, bệnh tự miễn hoặc hội chứng MIS-C. Triệu chứng ban đầu dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa hay nhiễm virus thông thường như mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt nhẹ. Tuy nhiên, nếu trẻ có thêm dấu hiệu thở nhanh, đau ngực, khó thở, tim đập nhanh, môi da tái, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để tránh bỏ lỡ thời gian vàng.

Ba ca viêm cơ tim tối cấp liên tiếp, trong đó có một ca được đặt ECMO đúng lúc giao thừa, đã qua cơn nguy kịch, cho thấy bản lĩnh chuyên môn và khả năng hồi sức đỉnh cao của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương. Họ đã không chờ bệnh diễn tiến đến điểm không thể cứu vãn, mà chủ động giành lại “thời gian vàng” cho người bệnh.

Trong khi nhiều gia đình sum họp đón Tết, những thầy thuốc vẫn lặng lẽ túc trực trong bệnh viện để giữ từng nhịp tim cho trẻ nhỏ. Sự tận tụy ấy đủ để thắp sáng niềm tin rằng, phía sau mỗi ca hồi sinh là trí tuệ, trách nhiệm và những con người luôn sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng cho sự sống của các cháu bé.