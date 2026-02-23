Hai khách sạn lớn tại Việt Nam về tay chủ mới

Hai thương vụ chuyển nhượng khách sạn quy mô đáng chú ý vừa được công bố gồm PARKROYAL Saigon và Perle D’Orient Cát Bà.

Theo thông tin từ Tập đoàn JLL - đơn vị tư vấn cho cả hai giao dịch, khách sạn PARKROYAL Saigon (186 phòng, tiêu chuẩn 4 sao, địa chỉ TP.HCM) đã được Tập đoàn UOL Group Limited chuyển nhượng cho một nhà đầu tư trong nước.

Trong khi đó, khách sạn 5 sao Perle D’Orient Cát Bà ở Cát Bà, Hải Phòng được các nhà đầu tư nội địa bán lại cho một liên danh nhà đầu tư quốc tế.

Hai thương vụ diễn ra trong bối cảnh hoạt động đầu tư khách sạn tại Việt Nam có dấu hiệu tăng tốc. JLL dự báo tổng giá trị giao dịch toàn thị trường năm 2026 có thể đạt khoảng 200 triệu USD - mức cao hơn những năm trước và tiệm cận quy mô của nhiều thị trường mới nổi trong khu vực.

Đại diện JLL khu vực châu Á cho biết sự quan tâm của nhà đầu tư đang phân hóa rõ nét. Nhà đầu tư nội tích cực mở rộng danh mục, tận dụng lợi thế hiểu thị trường và khả năng tái cấu trúc tài sản; trong khi nhà đầu tư quốc tế tập trung vào các khách sạn tiêu chuẩn cao, vị trí chiến lược và có dòng tiền ổn định.

Hai khách sạn vừa đổi chủ đều nằm ở những vị trí có lợi thế riêng: PARKROYAL Saigon phục vụ mạnh phân khúc công vụ tại TP.HCM, còn Perle D’Orient Cát Bà hưởng lợi từ đà phục hồi du lịch và hạ tầng kết nối cải thiện. Điều này phản ánh xu hướng ưu tiên tài sản “đã định hình” thay vì các khoản đầu tư rủi ro cao.

"So với các thị trường phát triển hơn như Thái Lan hay Singapore, quy mô giao dịch khách sạn tại Việt Nam vẫn khiêm tốn.

Tuy nhiên, với tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, tầng lớp trung lưu mở rộng và chính sách thúc đẩy du lịch, Việt Nam đang dần chuyển từ “thị trường tiềm năng” sang điểm đến đầu tư có cấu trúc rõ ràng hơn trong chiến lược phân bổ vốn khu vực", đại diện JLL nhận định

Việc hai khách sạn lớn đổi chủ ngay từ đầu năm được xem là tín hiệu mở màn cho một chu kỳ giao dịch sôi động hơn trong năm 2026, đặc biệt khi dòng vốn ngoại quay lại tìm kiếm cơ hội tại các thị trường Đông Nam Á có mức định giá cạnh tranh.