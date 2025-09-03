PDR tăng trần sau tin Chủ tịch Phát Đạt bán 88 triệu cổ phiếu

Giữa lúc thị trường vẫn còn những tín hiệu lưỡng lự sau kỳ nghỉ lễ, cổ phiếu PDR đã có màn “ngược dòng” ấn tượng khi tăng kịch trần, bất chấp lo ngại từ việc Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu.

Chủ tịch PDR “rút bớt”, thị trường phản ứng ngược chiều

Kết phiên giao dịch 3/9, giá cổ phiếu PDR của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) tăng trần, đóng cửa ở mức 26.250 đồng/cổ phiếu, tăng 6,92% so với phiên liền trước.

Đáng chú ý, đà tăng mạnh mẽ này diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp công bố thông tin Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Văn Đạt đăng ký bán ra 88 triệu cổ phiếu PDR theo phương thức thoả thuận.

Theo thông báo từ Phát Đạt, ông Nguyễn Văn Đạt sẽ tiến hành giao dịch từ ngày 5/9 đến 3/10/2025. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu ông Đạt nắm giữ sẽ giảm từ hơn 359 triệu cổ phiếu (tương đương 36,72% vốn điều lệ) xuống còn 271 triệu cổ phiếu (27,7%). Quy mô chuyển nhượng ước tính lên tới hơn 2.000 tỷ đồng theo giá thị trường.

Thông tin này ngay lập tức khiến không ít cổ đông lo ngại về khả năng “thoái vốn” quy mô lớn giữa bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, thị trường lại phản ứng tích cực một cách bất ngờ, với lực cầu mạnh đẩy giá PDR tăng kịch biên độ trong phiên đầu tuần sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài.

Lý giải về động thái này, ông Nguyễn Văn Đạt nhấn mạnh đây là chiến lược tài chính cá nhân để đồng hành cùng định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

“Cá nhân tôi có thể hy sinh lợi ích ngắn hạn, nhưng đổi lại, Phát Đạt và cổ đông sẽ có được lợi ích dài hạn, bền vững hơn”, ông Đạt chia sẻ trên trang chủ công ty.

Ông cũng cho biết nguồn lực tài chính dự kiến thu về sẽ được dùng để tái đầu tư cho các kế hoạch mở rộng quỹ đất tại các khu vực lõi đô thị như TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh các thương vụ M&A nhằm chuẩn bị bệ phóng cho giai đoạn bứt phá trong bối cảnh thị trường bất động sản dần hồi phục.

Đây không phải là lần đầu ông Đạt hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp. Trước đó, vào cuối năm 2022, giữa tâm điểm khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp, ông từng bán lượng tài sản cá nhân trị giá hơn 2.000 tỷ đồng để giúp Phát Đạt tất toán nghĩa vụ nợ, qua đó giữ vững uy tín và năng lực tài chính với trái chủ.

Thị trường chứng khoán giằng co sau lễ, cổ phiếu trụ giảm mạnh

Phiên giao dịch hôm nay cũng ghi nhận diễn biến giằng co của thị trường chung. VN-Index giảm nhẹ, đóng cửa ở mức 1.681 điểm.

Nguyên nhân chính khiến chỉ số đi xuống đến từ áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong rổ VN30, hàng loạt mã trụ như MWG, VIC, VCB, SSI đều giảm trên 2%. Đặc biệt, MWG dẫn đầu đà giảm với mức mất giá 2,82%.

Trong khi đó, một vài nhóm cổ phiếu ghi nhận diễn biến tích cực hơn, khi nhiều mã tăng giá nhờ lực cầu đầu cơ sau kỳ nghỉ lễ. Điển hình, nhóm ngành thép bật tăng mạnh với đầu tàu là HPG - cổ phiếu liên quan đến tỷ phú Trần Đình Long - bứt phá mạnh mẽ, thu hút dòng tiền trở lại nhóm hàng hóa cơ bản.

Ngoài ra, nhóm dầu khí cũng ghi dấu ấn tích cực khi các mã như PVD, PVC đồng loạt tăng giá, đóng vai trò nâng đỡ thị trường trước sức ép từ nhóm ngân hàng.

Đáng chú ý, cổ phiếu bất động sản như DIG, CEO, DXS, DXG, PDR đều tăng mạnh từ 5,26-6,87%.

Các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SHS cho rằng, trong ngắn hạn, VN-Index có thể dao động tích lũy quanh vùng 1.660 - 1.680 điểm, với xu hướng phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý, lựa chọn các mã có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng dài hạn.

Theo chuyên gia, việc lãnh đạo doanh nghiệp đồng loạt đăng ký bán cổ phiếu lớn không phải là hiếm trên thị trường thời gian gần đây. Tuy nhiên, với trường hợp của PDR, thị trường dường như nhìn nhận đây là cơ hội hơn là rủi ro, khi mà mục đích bán cổ phần được truyền thông rõ ràng và đi kèm chiến lược tái đầu tư cụ thể.