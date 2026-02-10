Ảnh hưởng của mô hình "996" đến nhân viên ngành AI tại Thung lũng Silicon

Mô hình làm việc 996 đang lan rộng tại Thung lũng Silicon, gây áp lực lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của nhân viên ngành AI.

Cuộc chiến AI đang góp phần hình thành một văn hóa làm việc ngày càng khắt khe hơn tại Thung lũng Silicon, đến mức một số người trong ngành lo ngại điều này đang khiến người lao động kiệt sức.

Mô hình làm việc “996” - tức làm việc 6 ngày mỗi tuần, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối - vốn đã phổ biến ở Trung Quốc và hiện đang bắt đầu xuất hiện trong giới công nghệ tại San Francisco. Dù Thung lũng Silicon từ lâu đã nổi tiếng với cường độ làm việc cao, gần đây một số công ty còn áp dụng lịch 996 theo cách cứng nhắc hơn.

Ông Nathan Lambert, nhà khoa học nghiên cứu cao cấp tại Viện Allen về trí tuệ nhân tạo, cùng ông Sebastian Raschka, người sáng lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu AI, đã xuất hiện trong một tập podcast gần đây của ông Lex Fridman bàn về AI. Khi được hỏi về văn hóa 996 tại Thung lũng Silicon, ông Raschka cho biết những gì ông quan sát được hiện chưa hoàn toàn giống với mô hình tại Trung Quốc, nhưng các dấu hiệu cho thấy môi trường làm việc đang dần dịch chuyển theo hướng đó.

Bức tranh hiện tại của ngành công nghệ là các mô hình AI liên tục vượt mặt nhau để duy trì lợi thế cạnh tranh. Với các công ty khởi nghiệp, áp lực phải bứt phá và thành công lớn có thể đẩy nhân viên vào những lịch làm việc vô cùng khắc nghiệt.

“Điều này thực sự rất khó khăn, bởi bạn luôn phải liên tục cho ra kết quả”, ông Raschka nói.

Ông Raschka cho rằng chính sự đam mê và cạnh tranh gay gắt đã nuôi dưỡng “tâm thế cày cuốc” đang lan rộng tại Thung lũng Silicon. Ông từng trực tiếp trải nghiệm văn hóa làm việc này trong thời gian hoạt động với tư cách một học giả trong lĩnh vực AI. Theo ông, việc làm việc quá sức khi đó không xuất phát từ ép buộc, mà là lựa chọn tự nguyện của bản thân.

Ông Lambert nhận định rằng lối tư duy này hiện không còn giới hạn ở các nhóm nhỏ, mà đã xuất hiện tại một số công ty dễ nhận diện nhất ở San Francisco cũng như trong ngành AI nói chung.

“OpenAI và Anthropic là những ví dụ điển hình”, ông nói, đồng thời giải thích rằng nhân viên tại đây sẵn sàng cam kết với môi trường làm việc áp lực cao vì họ thực sự muốn làm công việc đó - đặc biệt là đội ngũ lập trình viên.

OpenAI và Anthropic đã không phản hồi các yêu cầu bình luận từ Business Insider.

Dù vậy, ông Lambert cảnh báo rằng môi trường như vậy có thể phải trả giá bằng những tổn thất mang tính con người, bao gồm việc đánh mất thời gian dành cho gia đình, sự thu hẹp trong cách nhìn nhận thế giới bên ngoài, và trong một số trường hợp là các vấn đề về sức khỏe.

“Không ai có thể duy trì nhịp độ này mãi mãi, và rõ ràng là nhiều người đang rơi vào trạng thái kiệt sức”, ông nói.

Với ông Raschka, cái giá phải trả thể hiện cụ thể qua những cơn đau cổ và đau lưng, hệ quả của việc liên tục bỏ qua những quãng nghỉ mà theo ông lẽ ra cần phải có.

Đây là kiểu môi trường mà các lập trình viên trẻ có thể buộc phải chấp nhận nếu họ muốn tạo dựng dấu ấn trong lĩnh vực AI.

“Nếu bạn thực sự có khát vọng tạo ra ảnh hưởng trong AI, thì việc có mặt trực tiếp tại San Francisco vẫn là con đường có khả năng cao nhất để làm được điều đó,” ông Lambert nói. “Nhưng mọi cơ hội đều đi kèm sự đánh đổi.”

Theo BI