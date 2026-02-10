Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô vào làm phim chỉ vài phút mỗi tập?

Micro drama, phim siêu ngắn nhiều tập, đang bùng nổ tại Trung Quốc, vượt doanh thu phòng vé và tạo hàng triệu việc làm cho giới trẻ.

Các series phim ngắn chỉ vài phút mỗi tập đang vươn lên sánh ngang – thậm chí vượt – các “bom tấn” phòng vé về mức độ phổ biến. Và cùng với thành công đó là những cơ hội nghề nghiệp chưa từng có.

Mỗi năm, hơn 10 triệu sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học Trung Quốc, tạo áp lực nặng nề lên một thị trường lao động vốn đã chật chội. Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp “micro drama” (phim ngắn nhiều tập) đang nổi lên như một chiếc phao cứu sinh quan trọng cho hàng trăm nghìn người trẻ tìm việc, khi cho phép họ biến sự sáng tạo thành nguồn thu nhập ổn định.

Theo một báo cáo gần đây của Trường Phát triển Quốc gia thuộc Đại học Bắc Kinh, lĩnh vực này được ước tính đã trực tiếp tạo ra khoảng 690.000 việc làm trong năm 2025 – chủ yếu dành cho người trẻ – và hơn 2 triệu vị trí nếu tính cả các khâu thượng nguồn và hạ nguồn.

Ngành công nghiệp mới nổi này – với mỗi tập phim chỉ dài vài phút, kịch bản dồn dập, nhiều cú “twist” liên tiếp để giữ chân người xem – có rào cản gia nhập thấp và mang lại cơ hội phát triển bền vững. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tại Trung Quốc vẫn ở mức cao kéo dài, các tác giả báo cáo nhấn mạnh.

Theo Tân Hoa Xã, sản lượng dạng phim “micro drama” hàng tháng trên toàn quốc hiện đã ổn định ở mức khoảng 3.000 bộ, với sự phân công lao động ngày càng chuyên nghiệp. Khi ngành này mới manh nha, các ê-kíp sản xuất chi phí thấp thường chỉ có khoảng 12 người. Nay, theo báo cáo của Đại học Bắc Kinh, một đoàn “micro drama” đã tăng lên 60–90 người, bao phủ đầy đủ các vị trí từ đạo diễn, quay phim, ánh sáng, phục trang, đạo cụ đến quản lý sản xuất.

Với chu kỳ quay phim chỉ kéo dài 5–10 ngày, ngành “micro drama” thúc đẩy mô hình sản xuất tiêu chuẩn hóa, tần suất cao, qua đó hỗ trợ tạo ra cơ hội việc làm ổn định hơn. Điều này đã thu hút cả những cử nhân thất nghiệp dài hạn và những người không có công việc cố định, trong đó có cả du học sinh trở về.

Shutian Yu, một thạc sĩ tốt nghiệp Đại học Sussex (Anh), ngoài 30 tuổi, cho biết cô chưa từng có sự nghiệp ổn định cho đến khi bắt đầu đóng “micro drama” vào năm 2024. Trong một bài đăng trên mạng xã hội năm ngoái, Yu chia sẻ rằng cô có thể kiếm thu nhập ổn định lên tới 15.000 NDT mỗi tháng (khoảng 2.161 USD), đồng thời đã đầu tư 70.000 NDT tiền tiết kiệm cá nhân để tự sản xuất một “micro drama”, thuê chính bạn bè mình tham gia.

Câu chuyện của Yu ngày càng trở nên phổ biến. Khi thị trường mở rộng, sinh viên tốt nghiệp từ nhiều lĩnh vực khác nhau – từ tài chính đến nghệ thuật – đang ồ ạt gia nhập ngành.

Con số sinh viên tốt nghiệp (tính bằng triệu người) theo các năm ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Sản xuất Phim truyền hình Trung Quốc, quy mô thị trường “micro drama” đã vượt 50,5 tỷ nhân dân tệ (7,1 tỷ USD) trong năm 2024, qua mặt cả doanh thu phòng vé toàn quốc, và có thể đạt 85,6 tỷ NDT vào năm 2027. Trong cùng năm, các series phim ngắn này thu hút hơn 660 triệu khán giả trên toàn quốc, biến “micro drama” thành một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất của ngành giải trí Trung Quốc.

Không chỉ tạo việc làm cho người trẻ, làn sóng “micro drama” còn giúp “hồi sinh” nhiều bất động sản thương mại và nhà ở bị bỏ hoang, khi chúng được tái sử dụng làm bối cảnh quay phim cho các câu chuyện gia đình, mối tình tay ba hay xung đột đời thường.

Tại Xinzheng, một huyện thuộc tỉnh Hà Nam, một trung tâm thương mại bỏ trống đã được cải tạo thành căn cứ quay phim, sản xuất khoảng 700 micro drama chỉ trong chưa đầy một năm, đồng thời tiếp đón 8–9 đoàn phim mỗi ngày, theo trang tin TFCaijing.com có trụ sở tại Quảng Đông. Ở nhiều địa phương khác, các tòa nhà văn phòng và khu công nghiệp cũng được cho thuê theo ngày hoặc theo giờ để phục vụ quay phim.

“Ngành điện ảnh và truyền hình truyền thống ngày càng hạn chế trong khả năng hấp thụ nhân lực trẻ”, nhà sản xuất phim độc lập Guan Zhi nhận định. “Trong khi đó, micro drama đã bùng nổ mạnh mẽ trong hai năm qua, nhanh chóng thu hút khán giả, đồng thời tạo ra những cơ hội đầu tư và nghề nghiệp hoàn toàn mới”.

Theo SCMP