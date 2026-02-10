Bamboo Airways phản hồi thế nào về thông tin từ Facebook tích xanh của ông Trịnh Văn Quyết?

Trước thông tin tài khoản Facebook tích xanh của ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ đăng tải việc gia hạn 3 triệu thẻ hội viên, Bamboo Airways xác nhận đây là chương trình tri ân đặc biệt đang được hãng thực hiện tự động cho khách hàng.

Mới đây, tài khoản Facebook tích xanh của ông Trịnh Văn Quyết, nhà sáng lập Tập đoàn FLC, thành lập Bamboo Airways, bất ngờ hoạt động trở lại sau gần 4 năm vắng bóng.

Thông báo từ Facebook Quyết cho biết sẽ gia hạn thêm một năm cho gần 3 triệu thẻ hội viên của hãng hàng không này. Đây là lần đầu tiên tài khoản cựu Chủ tịch FLC "lên tiếng" kể từ lần cuối đăng tải thông tin vào tháng 3/2022.

Theo tài khoản Facebook tích xanh của ông Quyết, việc gia hạn áp dụng cho tất cả hạng thẻ, hệ thống sẽ tự động thực hiện, khách hàng không cần làm thủ tục.

"Chúng tôi vô cùng biết ơn và trân trọng những tình cảm gắn bó mà Quý khách đã, đang và vẫn dành cho Bamboo suốt những năm qua! Rất mong được phục vụ Quý khách tốt nhất trên những chuyến bay!", Facebook tích xanh của ông Quyết viết. Nội dung bài viết thu hút hàng trăm bình luận, trong đó nhiều bình luận có nội dung chào đón ông Quyết trở lại.

Bài đăng trên mạng xã hội của ông Trịnh Văn Quyết.

Trước thông tin liên quan tới Bamboo Airways từ Facebook tích xanh của ông Trịnh Văn Quyết, trưa 10/2, xác nhận với VietTimes, đại diện Bamboo Airways cho biết hãng vừa triển khai chương trình tri ân đặc biệt dành cho toàn bộ khách hàng là hội viên chương trình khách hàng thân thiết Bamboo Club.

Theo đó, Bamboo Airways sẽ tiến hành gia hạn thêm 1 năm sử dụng thẻ hội viên ở hạng mà khách hàng đang sở hữu, áp dụng cho gần 3 triệu hội viên Bamboo Club. Việc gia hạn sẽ được tính nối tiếp từ thời điểm hết hạn hiện tại của thẻ. Nếu thẻ hội viên có thời hạn đến ngày 31/10/2026, thời hạn sử dụng thẻ sau khi gia hạn sẽ là ngày 31/10/2027.

Theo đại diện Bamboo Airways việc gia hạn này được hệ thống Bamboo Airways thực hiện hoàn toàn tự động và thông báo trực tiếp tới hội viên, giúp khách hàng tiếp tục tận hưởng đầy đủ các quyền lợi ưu tiên của chương trình Bamboo Club mà không cần thực hiện bất kỳ thủ tục nào.

Trước đó, sau gần 4 năm vắng bóng vì vướng vòng lao lý, ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại từ cuối tháng 1/2026, trong cuộc gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Ở thời kỳ cao điểm, Bamboo Airways từng vận hành 30 tàu bay, trong đó có cả đội bay thân rộng xuyên lục địa. Hãng bay hiện đặt mục tiêu đưa đội bay trở lại quy mô này, đồng thời bổ sung 8–10 chiếc mỗi năm đến 2030 để mở rộng mạng bay. Song song, tập đoàn FLC tiếp tục coi bất động sản là mảng chủ lực với 50 dự án trọng điểm tại nhiều địa phương, dự kiến mang về lợi nhuận sau thuế khoảng 635 tỷ đồng trong năm 2025.

Gần đây, FLC cũng liên tục thay đổi nhân sự cấp cao, bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam làm Tổng giám đốc và ông Phạm Mạnh Thắng làm Phó tổng giám đốc, nhằm tăng cường năng lực quản trị trong giai đoạn tái cấu trúc và triển khai đồng loạt dự án.