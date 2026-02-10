Iran đánh tín hiệu thỏa hiệp với Mỹ về chương trình hạt nhân

Iran cho biết có thể pha loãng kho uranium làm giàu 60% nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, song vẫn kiên quyết bác bỏ chính sách “làm giàu bằng 0” của Mỹ.

Iran có thể xem xét pha loãng lượng uranium làm giàu ở mức cao nếu tất cả các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này được dỡ bỏ, người đứng đầu ngành năng lượng nguyên tử Iran vừa phát tín hiệu.

Phát biểu với báo giới hôm đầu tuần, Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami cho biết Tehran sẵn sàng thể hiện mức độ linh hoạt nhất định trước các yêu cầu của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân, bao gồm sức ép buộc Iran phải chấp nhận chính sách “làm giàu bằng 0”. Washington từ lâu cáo buộc Tehran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, trong khi Iran khẳng định chương trình của mình chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Theo ông Eslami, Iran có thể cân nhắc pha loãng kho uranium được làm giàu ở mức 60% – mức tiệm cận cấp độ vũ khí – nếu “đổi lại toàn bộ các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ”. Tuy nhiên, người đứng đầu AEOI không làm rõ đề xuất này chỉ áp dụng đối với các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ hay bao gồm cả các hạn chế do những quốc gia khác áp đặt.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ hoàn toàn khả năng từ bỏ hoạt động làm giàu uranium, ngay cả khi đối mặt với nguy cơ chiến tranh, nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân có ý nghĩa sống còn đối với đất nước.

“Chính sách làm giàu bằng 0 không bao giờ có thể được chúng tôi chấp nhận. Vì vậy, cần tập trung vào các cuộc thảo luận thừa nhận hoạt động làm giàu diễn ra trong lãnh thổ Iran, đồng thời xây dựng lòng tin rằng việc làm giàu này chỉ và sẽ chỉ phục vụ mục đích hòa bình”, ông Araghchi tuyên bố hôm Chủ nhật tuần trước.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu Iran, sự “kiên quyết duy trì làm giàu uranium không chỉ mang tính kỹ thuật hay kinh tế”, mà còn bắt nguồn từ “khát vọng độc lập và phẩm giá quốc gia”.

Các tuyên bố từ giới lãnh đạo Iran được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang mạnh. Mỹ gần đây đã triển khai thêm lực lượng không quân và hải quân, đồng thời nhiều lần đe dọa sử dụng hành động quân sự. Song song với đó, Washington và Tehran vẫn tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman, mà phía Iran mô tả là “một khởi đầu tốt”.

Dù quan hệ Mỹ – Iran vốn căng thẳng suốt nhiều thập kỷ, tình hình đã xấu đi nhanh chóng sau hàng loạt vòng đàm phán không đạt kết quả về chương trình hạt nhân Iran hồi đầu năm ngoái. Những cuộc thương lượng bế tắc này tiếp theo là cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel, kết thúc bằng việc Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.

Trong khi Washington khẳng định các đòn tấn công đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho chương trình hạt nhân, Tehran cho rằng tác động đối với năng lực làm giàu uranium của nước này chỉ ở mức hạn chế.

Theo RT