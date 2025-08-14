Phát Đạt tăng vốn, “chốt” chia hơn 72 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty, sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo Nghị quyết HĐQT số 20/2025/HĐQT-QĐ ngày 13/8/2025, PDR đã thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của PDR tăng từ 9.072 tỷ đồng lên 9.798 tỷ đồng. PDR cho biết hình thức tăng vốn là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (phát hành thêm 72,5 triệu cổ phiếu phổ thông, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Việc thay đổi này kéo theo điều chỉnh Khoản 1, Điều 7 của Điều lệ công ty đã được sửa đổi, cập nhật vốn điều lệ mới.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý II/2025, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần gần 20 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ phát sinh gần 12 tỷ đồng từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Doanh nghiệp cho biết, bối cảnh kinh tế năm nay đã khởi sắc hơn, mang lại nhiều điều kiện thuận lợi cho thị trường địa ốc.

Điểm nhấn trong kỳ lại nằm ở mảng doanh thu tài chính, đạt gần 226 tỷ đồng, tăng 12% so với quý II/2024. Trong đó, hoạt động chuyển nhượng cổ phần đem về 140 tỷ đồng, giảm 61 tỷ đồng so với cùng kỳ, nhưng bù lại PDR được hoàn nhập chênh lệch tỷ giá gần 85 tỷ đồng nhờ chuyển đổi khoản vay ACA thành vốn góp.

Song song với việc cải thiện nguồn thu, PDR cũng đẩy mạnh tiết giảm chi phí: chi phí lãi vay giảm 15%, chi phí bán hàng giảm 54% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8%.

Nhờ các yếu tố cộng hưởng, lợi nhuận ròng quý II của PDR đạt gần 65 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, PDR thu về gần 116 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.