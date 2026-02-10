Giá vàng SJC giảm nhẹ, chênh lệch với vàng thế giới gần 23 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 10/2 niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 181 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (9/2).

Giá vàng SJC hôm nay giảm nhẹ

Sáng 10/2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 178 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 181 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (9/2).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng 9/2.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với ngày 9/2.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 10/2 giao dịch ở mức 5.021 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.140 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 158,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua (9/2).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 22,8 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng vẫn duy trì sát ngưỡng cao nhất trong hơn một tuần qua khi giới đầu tư bước vào trạng thái thận trọng, nín thở chờ đợi các dữ liệu kinh tế Mỹ mang tính định hướng cho lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Trước đó, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett đã đưa ra nhận định đáng chú ý khi dự báo tăng trưởng việc làm tại Mỹ có thể chững lại trong những tháng tới do sự sụt giảm về quy mô dân số. Thông tin này cùng với kỳ vọng về ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất (mỗi đợt 25 điểm cơ bản) trong năm nay đang tạo nền tảng vững chắc hỗ trợ cho giá vàng.

Bên cạnh đó, nhu cầu từ khu vực công vẫn là bệ đỡ quan trọng. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa xác nhận chuỗi mua ròng vàng kéo dài 15 tháng liên tiếp tính đến hết tháng Một. Trên phương diện địa chính trị, dù các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu tiến triển, rủi ro vẫn hiện hữu khi Washington vừa đưa ra cảnh báo yêu cầu các tàu mang cờ Mỹ tránh xa vùng biển Iran. Chính sự đan xen giữa hy vọng đàm phán và lo ngại xung đột đã củng cố vị thế tài sản trú ẩn an toàn của vàng trong mắt các nhà đầu tư.

Giá bitcoin giảm 2,4%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (10/2) giá bitcoin giao dịch ở mức 69.594 USD/BTC, đảo chiều giảm 2,4% trong vòng 24h qua. Đà hồi phục ngắn hạn chính thức bị dập tắt khi bitcoin ghi nhận mức giảm 11,6% so với 7 ngày trước (78.766 USD/BTC) và sụt giảm tới 23,2% chỉ trong vòng 1 tháng qua (90.638 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 189 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.390 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá. Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.