Phà chở 342 người chìm ở Philippines, ít nhất 8 người thiệt mạng

Một chiếc phà chở 342 hành khách bị chìm khi đang di chuyển từ Zamboanga tới đảo Jolo, miền Nam Philippines, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng trăm người được cứu sống.

Một tàu phà chở 342 hành khách đã bị chìm vào sáng 26/1 tại miền Nam Philippines, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, theo xác nhận của chính quyền địa phương.

Vụ việc liên quan đến tàu M/V Trisha Kerstin 3 xảy ra khi con tàu đang trên hành trình từ thành phố Zamboanga tới đảo Jolo. Thông tin được bà Arsina Laja Kahing-Nanoh, thị trưởng một thị trấn thuộc tỉnh Basilan, đăng tải trên Facebook, trong đó cho biết đến thời điểm hiện tại đã có “8 trường hợp tử vong được xác nhận”.

Lực lượng cứu hộ địa phương đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm và cứu nạn. Bà Ronalyn Perez, một nhân viên ứng phó khẩn cấp tại Basilan, nói với AFP rằng “ít nhất 138 người đã được cứu sống” cho đến nay.

“Thách thức lớn nhất lúc này là số lượng nạn nhân được đưa vào điều trị quá đông, trong khi chúng tôi đang thiếu nhân lực”, bà Perez cho biết, đồng thời nói thêm rằng đã có 18 người được chuyển tới một bệnh viện địa phương.

Theo bà Perez, sự cố xảy ra khi tàu đang di chuyển từ thành phố Zamboanga đến đảo Jolo thì gặp nạn.

Lực lượng Tuần duyên Philippines cho biết họ đang “phối hợp tích cực” để hỗ trợ các đơn vị tại khu vực miền Nam Mindanao trong hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Philippines, quốc gia với dân số khoảng 116 triệu người, từ lâu đã ghi nhận nhiều thảm họa liên quan đến các tuyến phà nối giữa các đảo. Năm 2023, hơn 30 người đã thiệt mạng sau khi một vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội trên một tàu phà tại miền Nam nước này.

Theo CNA