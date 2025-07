Biển Đỏ rực lửa: Phiến quân Houthi đánh chìm tàu thứ hai trong tuần, 4 người thiệt mạng

Houthi đánh chìm tàu Eternity C ở Biển Đỏ khiến 4 người chết, 15 thủy thủ mất tích. 6 người được cứu sau 24 giờ trôi dạt.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 thành viên thủy thủ đoàn còn sống sót trên Biển Đỏ sau khi phiến quân Houthi tấn công và đánh chìm một tàu thứ hai trong tuần này, trong khi số phận của 15 người khác vẫn chưa rõ ràng. Nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố họ đang giam giữ một số thủy thủ.

Houthi nhận trách nhiệm về vụ tấn công được các quan chức hàng hải xác nhận đã khiến 4 trong số 25 người trên tàu Eternity C thiệt mạng, những người còn lại phải bỏ tàu. Eternity C chìm vào sáng thứ Tư sau khi bị tấn công trong hai ngày liên tiếp, theo nguồn tin từ các công ty an ninh tham gia chiến dịch cứu hộ.

6u thủy thủ được cứu đã lênh đênh trên biển hơn 24 giờ, các công ty này cho biết.

Phái bộ Mỹ tại Yemen cáo buộc Houthi bắt cóc nhiều thành viên còn sống sót trên tàu Eternity C và yêu cầu nhóm này lập tức thả người một cách an toàn và vô điều kiện.

"Hải quân Yemen đã phản ứng để cứu một số thành viên thủy thủ đoàn, chăm sóc y tế và đưa họ đến nơi an toàn", người phát ngôn quân sự của Houthi tuyên bố trên truyền hình.

Houthi cũng công bố một đoạn video được cho là ghi lại vụ tấn công tàu Eternity C. Đoạn video này bao gồm âm thanh từ lực lượng hải quân Yemen yêu cầu thủy thủ đoàn sơ tán để được cứu hộ, kèm hình ảnh các vụ nổ trên tàu trước khi nó chìm. Reuters không thể xác minh độc lập đoạn âm thanh hoặc vị trí con tàu, nhưng đã xác nhận rằng đó là tàu Eternity C.

Nhóm Houthi cũng đã nhận trách nhiệm về một vụ tấn công tương tự vào Chủ nhật tuần trước, nhằm vào tàu Magic Seas. Toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu Magic Seas đã được cứu trước khi con tàu chìm.

Các vụ tấn công này đánh dấu sự trở lại chiến dịch của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn, những kẻ đã tấn công hơn 100 con tàu từ tháng 11/2023 đến tháng 12/2024 nhằm thể hiện "tình đoàn kết với người Palestine". Tháng 5 vừa qua, Mỹ đã bất ngờ đạt được thỏa thuận với Houthi, trong đó Washington đồng ý dừng chiến dịch không kích để đổi lại việc chấm dứt các cuộc tấn công tàu thuyền. Tuy nhiên, Houthi tuyên bố thỏa thuận này không bao gồm việc “tha” cho Israel.

Các hiệp hội vận tải biển hàng đầu, bao gồm Phòng Thương mại Hàng hải Quốc tế (ICS) và BIMCO, đã lên án vụ tấn công chết người này, đồng thời kêu gọi tăng cường an ninh hàng hải trong khu vực bằng một tuyên bố chung hôm thứ Tư.

“Các tàu này đã bị tấn công với sự thờ ơ tàn nhẫn đối với sinh mạng của những thủy thủ dân sự vô tội”, tuyên bố viết. “Thảm kịch này cho thấy sự cần thiết các quốc gia phải duy trì hỗ trợ mạnh mẽ để bảo vệ tàu thuyền và các tuyến hàng hải chiến lược”.

Các thành viên thủy thủ đoàn từ tàu chở hàng Eternity C sau khi bị tấn công. Hoạt động cứu hộ diễn ra ở ngoài khơi Yemen. Ảnh: Reuters.

Tìm kiếm và cứu hộ

Tàu Eternity C và Magic Seas đều treo cờ Liberia và được vận hành bởi các công ty Hy Lạp. Dữ liệu phân tích hành trình hàng hải cho thấy một số tàu cùng công ty với hai tàu này từng ghé cảng Israel trong năm qua.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những người còn lại cho đến khi mặt trời lặn”, một quan chức thuộc công ty quản lý rủi ro hàng hải Diaplous (trụ sở tại Hy Lạp) tuyên bố.

Lực lượng hải quân Aspides của Liên minh châu Âu, đơn vị đang bảo vệ các tuyến vận tải biển ở Hồng Hải, đã xác nhận trong một thông cáo rằng sáu người đã được vớt lên từ biển.

Biển Đỏ, nằm dọc bờ biển Yemen, từ lâu đã là tuyến giao thương quan trọng đối với dầu mỏ và hàng hóa toàn cầu, nhưng lưu lượng tàu thuyền đã giảm mạnh kể từ khi các cuộc tấn công của Houthi bắt đầu.

Số lượng tàu đi qua eo biển Bab al-Mandab – cửa ngõ phía nam của Biển Đỏ dẫn đến vịnh Aden – đã giảm từ 43 tàu vào ngày 1/7 xuống còn 34 tàu ngày 6/7 và chỉ còn 30 tàu vào ngày 8/7, theo dữ liệu từ Lloyd’s List Intelligence.

Giá dầu đã tăng vào thứ Tư, duy trì ở mức cao nhất kể từ ngày 23/6, một phần do ảnh hưởng từ các vụ tấn công mới nhất ở Biển Đỏ.

Nhiều đợt tấn công liên tiếp

Tàu Eternity C lần đầu bị tấn công vào chiều hôm đầu tuần bằng thiết bị bay không người lái trên biển và súng phóng lựu (RPG) từ các xuồng cao tốc của phiến quân Houthi, theo các nguồn tin an ninh hàng hải. Các xuồng cứu sinh của tàu đã bị phá hủy trong cuộc tấn công này. Đến sáng thứ Ba, tàu bị nghiêng và trôi dạt.

Hai nguồn tin an ninh nói với Reuters rằng tàu đã bị tấn công lần thứ hai bằng thiết bị bay không người lái vào thứ Ba, buộc toàn bộ thủy thủ và lính bảo vệ phải bỏ tàu. Houthi vẫn ở lại con tàu cho đến rạng sáng thứ Tư, một nguồn tin cho biết.

Các xuồng nhỏ được phát hiện tại khu vực khi lực lượng cứu hộ tiến hành tìm kiếm.

Thủy thủ đoàn bao gồm 21 người Philippines và 1 người Nga. Ngoài ra còn có 3 nhân viên bảo vệ vũ trang, gồm một người Hy Lạp và một người Ấn Độ – sau đó đã được cứu sống.

Công ty điều hành tàu Eternity C là Cosmoship Management hiện chưa đưa ra xác nhận chính thức về số người chết hay bị thương. Nếu được xác nhận, bốn trường hợp tử vong được báo cáo sẽ là những ca thiệt mạng đầu tiên từ các vụ tấn công tàu ở Hồng Hải kể từ tháng 6/2024.

Hy Lạp hiện đang đàm phán với Arab Saudi – một quốc gia có ảnh hưởng lớn trong khu vực – liên quan đến sự cố nghiêm trọng này, theo các nguồn tin.