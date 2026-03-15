Robot hình người đầu tiên trên thế giới bị "bắt giữ" ở Trung Quốc

Một robot hình người gần đây đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi khiến một phụ nữ 70 tuổi hoảng sợ tại Macau, Trung Quốc. Cụ bà sau đó phải nhập viện do bị sốc sau trải nghiệm này.

Vụ việc xảy ra tại khu Patane trong một khu dân cư khi người phụ nữ đang đi bộ trên đường vào lúc 21h00 giờ, cảnh sát cho biết với một đài phát thanh địa phương.

Trong lúc vừa đi vừa nhìn điện thoại, bà bất ngờ gặp một robot G1 của Unitree đang đi theo phía sau. Khi phát hiện robot đứng sát bên mình, người phụ nữ tỏ ra hoảng sợ và giật mình.

“Anh làm tim tôi đập loạn lên rồi!”, bà hét vào robot, theo tờ Macau Post. “Có bao nhiêu việc để làm, sao lại đi nghịch cái này? Anh bị điên à?”.

Một vài người qua đường đã chứng kiến cảnh cụ bà nổi giận với robot. Đoạn video ghi lại cuộc đối đầu giữa cụ bà 70 tuổi và robot Unitree G1 sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút nhiều phản ứng trái chiều.

Trong phần tiếp theo của đoạn clip, robot được thấy đang được các cảnh sát hộ tống sau sự việc.

Một sĩ quan thậm chí đặt tay lên vai robot, tạo cảm giác “như đang áp giải một con người”. Theo các báo cáo, robot này thuộc sở hữu của một trung tâm giáo dục tại Macau và được sử dụng cho các “hoạt động quảng bá” trong khu vực.

Sau đó, robot đã được trả lại cho người chủ sở hữu 50 tuổi của nó, người được cảnh sát nhắc nhở phải cẩn trọng khi sử dụng robot tại nơi công cộng.

Theo một hãng truyền thông địa phương, robot này đã dừng lại phía sau người phụ nữ khi người phụ nữ đứng lại để kiểm tra điện thoại. Do không thể đi vòng qua, robot chỉ đứng chờ phía sau. Người phụ nữ đã giật mình và hoảng sợ khi bất ngờ nhận ra robot đứng phía sau mình.

Sau vụ việc, người phụ nữ rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng. Khi cảnh sát tới hiện trường, bà cho biết cảm thấy không khỏe và đã được đưa tới bệnh viện. Sau khi kiểm tra y tế và điều trị, bà nói rằng sẽ không nộp đơn khiếu nại.

Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nó nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng đây không phải vấn đề nghiêm trọng, trong khi một số người đùa rằng robot đã bị “bắt giữ”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc sử dụng robot trong không gian công cộng, làm dấy lên cuộc tranh luận về vấn đề đạo đức và an toàn.

Robot hình người ngày càng phổ biến tại Trung Quốc

Trong khi các công ty trên khắp thế giới đang thử nghiệm robot hình người trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Trung Quốc dường như đang đi trước một bước trong việc phổ biến chúng trong không gian công cộng.

Tính đến tháng 11/2025, robot hình người EngineAI T800 đã được nhìn thấy tuần tra tại các khu du lịch ở Thâm Quyến cùng với các sĩ quan cảnh sát. Robot này làm nhiệm vụ bảo vệ khu du lịch Window of the World.

Vài tháng trước, một robot hình người khác có tên Xiao Hu cũng được phát hiện đang điều tiết giao thông tại một quận ở Thượng Hải.

Khi robot hình người ngày càng xuất hiện nhiều trong không gian công cộng, sự cố tại Macau cho thấy những tình huống bất ngờ có thể xảy ra khi con người và máy móc bắt đầu chia sẻ cùng môi trường sinh hoạt hàng ngày.

