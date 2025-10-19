Ông Trump tung video Mỹ đánh chìm "tàu ngầm ma túy", nói ngăn thảm họa giết 25.000 người

Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ video Hải quân Mỹ đánh chìm tàu ngầm chở mà ông cho là chở ma túy ở Caribbean, nói hành động này “cứu sống 25.000 người Mỹ”.

Hai thành viên phi hành đoàn còn sống sót bị cáo buộc là “khủng bố ma túy” đã bị bắt giữ, theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh Hải quân Mỹ tấn công và phá hủy một “tàu ngầm” ở vùng biển Caribe – phương tiện được cho là đang vận chuyển một lượng lớn ma túy bất hợp pháp.

Ông Trump đăng đoạn video được giải mật này lên mạng xã hội Truth Social trong hôm 18/10, không lâu sau khi Lầu Năm Góc xác nhận việc tiêu diệt con tàu.

Theo lời ông, con tàu này là một “tàu ngầm chở ma túy cực lớn”, “được nạp đầy fentanyl và nhiều loại ma túy trái phép khác”.

Hình ảnh trong video cho thấy con tàu, di chuyển ở trạng thái “deck awash” (tức boong tàu ngang bằng hoặc bị che phủ bởi mặt nước), bị trúng ít nhất 2 quả đạn. Sau vụ tấn công, tàu mất điện và bắt đầu chìm dần xuống biển.

“Có 4 kẻ khủng bố ma túy trên tàu. 2 tên đã bị tiêu diệt. Ít nhất 25.000 người Mỹ sẽ chết nếu tôi để con tàu này cập bờ. 2 tên còn sống đã bị bắt và đang được đưa trở lại quê hương của chúng, Ecuador và Colombia, để giam giữ và truy tố”, ông Trump viết.

Quân đội Mỹ cho biết đã tấn công ít nhất 5 tàu mặt nước kể từ tháng 9, cáo buộc các phương tiện này được các băng đảng có trụ sở tại Venezuela sử dụng để buôn ma túy. Tuy nhiên, vụ phá hủy tàu ngầm lần này là sự cố đầu tiên có người sống sót bị bắt giữ.

Washington nhiều lần cáo buộc Venezuela hỗ trợ “các tổ chức khủng bố ma túy” và đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt nặng nề đối với quốc gia Nam Mỹ này. Mỹ cũng vừa tăng mức thưởng lên 50 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Trước đó, ông Trump xác nhận ông đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật trên lãnh thổ Venezuela, nhưng từ chối tiết lộ liệu mục tiêu cuối cùng có phải là lật đổ hay tiêu diệt nhà lãnh đạo cánh tả này hay không.

Về phần mình, ông Maduro nhiều lần bác bỏ cáo buộc có liên hệ với các băng đảng ma túy, khẳng định Washington đang tìm cách lật đổ chính phủ hợp pháp của ông. Chính quyền Venezuela tuyên bố sẵn sàng đáp trả mọi cuộc xâm lược, đồng thời đặt quân đội trong tình trạng báo động cao sau loạt động thái quân sự gia tăng của Mỹ ở vùng biển phía đông Caribe.

Theo Reuters, RT