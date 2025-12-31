Oreshnik – “át chủ bài” siêu vượt âm của Nga chính thức vào trực chiến ngoài lãnh thổ

Hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mang năng lực hạt nhân của Nga đã chính thức trực chiến tại Belarus, có khả năng mang nhiều đầu đạn tách biệt tự dẫn ở tốc độ siêu vượt âm, tạo lợi thế chiến lược vượt trội.

Hệ thống vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này có thể mang nhiều đầu đạn tách biệt, mỗi đầu đạn đều có khả năng tự dẫn và cơ động ở tốc độ siêu vượt âm.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống tên lửa siêu vượt âm mang năng lực hạt nhân Oreshnik tiên tiến của nước này đã chính thức đi vào trực chiến tại Belarus.

Trong thông cáo phát đi hôm 30/12, bộ này cho biết hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik đã “nhận nhiệm vụ chiến đấu”. Cơ quan này đồng thời công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên về việc vận chuyển và triển khai hệ thống tại Belarus, kèm theo lễ đánh dấu thời điểm bắt đầu trực chiến.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, mọi điều kiện phục vụ trực chiến cũng như cơ sở ăn ở cho quân nhân Nga đã được phía Belarus chuẩn bị từ trước. Các kíp chiến đấu phụ trách phóng tên lửa, thông tin liên lạc, an ninh và bảo đảm năng lượng đã “được đào tạo lại trên các cơ sở hiện đại” trước khi đưa hệ thống vào hoạt động. Hiện các đơn vị này đang khảo sát các khu vực tuần tra mới và tiến hành trinh sát.

Oreshnik lần đầu được Nga công bố vào tháng 11/2024. Khi đó, một tên lửa Oreshnik mang đầu đạn thông thường đã tấn công một nhà máy quân sự lớn của Ukraine trong điều mà Moscow gọi là một “cuộc thử nghiệm chiến đấu” thành công.

Hệ thống này có khả năng mang nhiều đầu đạn tách biệt, tự dẫn (MIRV) bay ở tốc độ siêu vượt âm, trong đó mỗi đầu đạn vẫn duy trì khả năng điều khiển và cơ động ngay cả ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu cuối cùng, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.

Giới chức Nga so sánh sức công phá của phiên bản mang đầu đạn thông thường của Oreshnik với một đòn tấn công hạt nhân công suất thấp, qua đó nhấn mạnh tiềm năng chiến lược lẫn chiến thuật của hệ thống này. So với Oreshnik, các lực lượng quân sự phương Tây hiện chưa sở hữu một hệ thống siêu vượt âm có khả năng mang MIRV tương đương, điều mang lại cho tên lửa của Nga lợi thế đặc biệt về tốc độ, khả năng cơ động và năng lực tấn công đa mục tiêu.

Theo thỏa thuận đạt được giữa Minsk và Moscow ngay sau cuộc thử nghiệm chiến đấu đầu tiên của Oreshnik, tối đa 10 hệ thống loại này sẽ được triển khai tại Belarus.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết trong bài phát biểu trước Quốc hội hồi đầu tháng rằng các hệ thống Oreshnik đã được chuyển tới Belarus vào ngày 17/12. Thứ trưởng Quốc phòng Belarus Pavel Muraveyko tuần trước xác nhận các khu vực tuần tra chiến đấu đã được xác định, hệ thống đã sẵn sàng vận hành đầy đủ và có thể sử dụng ngay khi cần thiết.

Trong bài phát biểu trước Bộ Quốc phòng Nga hồi giữa tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết Oreshnik sẽ được đưa vào trực chiến trên lãnh thổ Nga trước khi năm nay kết thúc. Ông nhấn mạnh đây là một phần trong thế hệ vũ khí mới của Nga, được thiết kế nhằm “bảo đảm thế cân bằng chiến lược, an ninh và vị thế toàn cầu của Nga trong nhiều thập kỷ tới”.

Theo RT