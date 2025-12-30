CIA lần đầu tấn công vào lãnh thổ Venezuela: Đòn UAV bí mật được ông Trump tiết lộ

CIA bí mật tiến hành cuộc tấn công bằng UAV vào một cảng ven biển Venezuela bị nghi dùng để trung chuyển ma túy. Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu thừa nhận chiến dịch, làm dấy lên nguy cơ leo thang căng thẳng.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hồi đầu tháng đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một cơ sở cảng trên bờ biển Venezuela, các nguồn tin am hiểu vấn đề nói với kênh CNN. Đây là cuộc tấn công đầu tiên được biết đến của Mỹ nhằm vào một mục tiêu nằm bên trong lãnh thổ Venezuela.

Cuộc tấn công bằng UAV này – với các chi tiết trước đó chưa từng được công bố – đã nhắm vào một cầu cảng hẻo lánh ven biển Venezuela, nơi chính phủ Mỹ tin rằng băng nhóm tội phạm “Tren de Aragua” sử dụng để cất giữ ma túy và trung chuyển lên các tàu thuyền để vận chuyển ra nước ngoài, theo các nguồn tin. Thời điểm bị tấn công, không có ai tại cơ sở này nên không ghi nhận thương vong.

Các nguồn tin cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã cung cấp hỗ trợ tình báo cho chiến dịch, cho thấy mức độ can dự liên tục của Mỹ tại khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã lần đầu thừa nhận cuộc tấn công này trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước – vốn ban đầu không thu hút nhiều chú ý – dù ông không cung cấp chi tiết cụ thể, kể cả khi được các phóng viên hỏi trực tiếp vào hôm 29/12 vừa qua.

Cuộc không kích có thể làm leo thang đáng kể căng thẳng giữa Mỹ và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người mà Washington đang gây sức ép buộc phải rời bỏ quyền lực thông qua một chiến dịch quân sự mang tính tấn công.

Mỹ đã tiến hành các đòn tấn công phá hủy hơn 30 tàu thuyền trên vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương trong chiến dịch mà Washington mô tả là nhằm chống buôn bán ma túy. Ông Trump cũng đã ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt đi vào và rời khỏi Venezuela.

Trước đó, ông Trump nhiều lần đe dọa sẽ tấn công các mục tiêu bên trong Venezuela, nhưng cho đến cuộc tấn công của CIA hồi đầu tháng này, những đòn đánh duy nhất được biết đến của Mỹ nhằm vào Venezuela chỉ là các cuộc tấn công vào những tàu bị nghi buôn ma túy trên vùng biển quốc tế.

CIA từ chối bình luận về thông tin trên.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 26/12, ông Trump thừa nhận Mỹ đã phá hủy một dạng “cơ sở lớn nơi các con tàu xuất phát”, khi ông nói về chiến dịch của chính quyền mình nhằm vào Venezuela. Khi được hỏi lại vào hôm 29/12, ông cho biết Mỹ đã tấn công “khu vực cầu cảng nơi họ chất ma túy lên tàu”. Tuy nhiên, ông từ chối trả lời câu hỏi liệu cuộc tấn công do quân đội hay CIA thực hiện.

“Chúng tôi đã đánh trúng tất cả các con tàu, và giờ chúng tôi đánh vào khu vực đó”, ông Trump nói hôm đầu tuần này. “Đó là nơi họ triển khai hoạt động, và nơi đó giờ không còn tồn tại nữa”.

Một trong các nguồn tin nhận định cuộc tấn công là thành công về mặt kỹ thuật, khi phá hủy được cơ sở và các tàu thuyền tại đó, nhưng mang tính biểu tượng nhiều hơn, bởi đây chỉ là một trong rất nhiều cơ sở cảng mà các đường dây buôn ma túy sử dụng để rời khỏi Venezuela. Sự kiện này cũng dường như không thu hút nhiều sự chú ý, kể cả trong nội bộ Venezuela, vào thời điểm nó diễn ra.

Trước đó trong năm nay, ông Trump đã mở rộng thẩm quyền của CIA trong việc tiến hành các chiến dịch tại Mỹ Latinh, bao gồm cả bên trong Venezuela. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, quân đội Mỹ về mặt pháp lý chỉ được phép tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những đối tượng bị nghi buôn ma túy trên biển, chứ không phải trên đất liền.

Chính quyền ông Trump đã đưa ra nhiều lý do khác nhau để biện minh cho chiến dịch tại Venezuela, vốn đi kèm với việc tăng cường quy mô lớn lực lượng quân sự ở khu vực Caribe. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh mục tiêu chống ma túy, nhưng Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles nói với tạp chí Vanity Fair rằng các cuộc tấn công tàu thuyền nhằm buộc ông Maduro phải “chịu thua”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Venezuela không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ từ bỏ quyền lực.

Các quan chức cấp cao Mỹ công khai và trong các cuộc họp kín với nghị sĩ cho biết họ có ý định tiếp tục nhắm vào các đối tượng bị nghi buôn lậu ma túy, sử dụng cách tiếp cận tương tự chiến dịch tiêu diệt khủng bố trong “cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố”, trong đó CIA từng đóng vai trò then chốt.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thậm chí đã công khai so sánh các trùm buôn ma túy với al Qaeda.

“Những tên khủng bố ma túy này chính là al Qaeda của bán cầu chúng ta”, ông nói tại Diễn đàn Quốc phòng Quốc gia Reagan hồi đầu tháng. “Và chúng tôi đang săn lùng chúng với cùng mức độ tinh vi và chính xác như cách chúng tôi từng săn al Qaeda”.

Theo CNN