Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo đáng sợ sau khi tố Ukraine tấn công nơi ở của ông Putin

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Ukraine tiến hành vụ tấn công UAV nhằm vào nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin. Moscow tuyên bố đáp trả không mang tính ngoại giao và điều chỉnh lập trường đàm phán.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cáo buộc Ukraine nhắm mục tiêu vào Tổng thống Nga.

Nga sẽ không đáp trả bằng con đường ngoại giao sau một vụ tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào nơi ở cấp nhà nước của Tổng thống Vladimir Putin nhưng bất thành, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng ông Sergey Lavrov cho biết trong đêm 28 rạng sáng 29/12, “chế độ Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố bằng cách sử dụng 91 máy bay không người lái tấn công tầm xa nhằm vào nơi ở cấp nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga tại tỉnh Novgorod”.

Ông cho biết toàn bộ 91 UAV đã bị đánh chặn, không ghi nhận thương vong hay thiệt hại vật chất.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng mặc dù Moscow vẫn cam kết với tiến trình hòa bình do Mỹ làm trung gian, nhưng “lập trường đàm phán của Nga sẽ được điều chỉnh lại” trước những “hành động liều lĩnh” của Ukraine.

“Các mục tiêu cho những đòn phản công cũng như thời điểm thực hiện của Lực lượng Vũ trang Nga đã được xác định”, ông Lavrov cảnh báo.

“Phản ứng sẽ không mang tính ngoại giao. Họ đừng nuôi bất kỳ hy vọng nào”, bà Maria Zakharova nói với truyền thông Nga vào tối hôm đầu tuần, gọi vụ tấn công bất thành này là chưa từng có tiền lệ. “Tính chưa từng có tiền lệ của vụ việc nằm ở chỗ nó diễn ra ngay trong thời gian đang có các cuộc đàm phán tại Mỹ… Đúng vào thời điểm các kế hoạch đang được thảo luận, thì xin lỗi, đám cặn bã khủng bố điên cuồng, khát máu này lại phá hoại các nỗ lực hòa bình”.

Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga vào thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông “bị sốc trước thông tin này và bày tỏ sự phẫn nộ, khẳng định không thể tưởng tượng được những hành động điên rồ như vậy từ phía Kiev”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phủ nhận vụ tấn công, cho rằng Moscow chỉ đang tìm cớ để phá hoại những “tiến triển” mà Mỹ và Ukraine đạt được, đồng thời tạo lý do để tấn công khu vực trụ sở chính quyền tại Kiev.

Theo RT