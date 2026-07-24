Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm quân đội sử dụng robot hình người sản xuất từ Trung Quốc

Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật cấm Bộ Quốc phòng thu mua và sử dụng robot hình người sản xuất tại Trung Quốc do lo ngại các rủi ro về an ninh quốc gia và bảo mật dữ liệu.

Sự giám sát của chính quyền Mỹ đối với các công nghệ có nguồn gốc từ Trung Quốc vừa tiếp tục mở rộng sang một lĩnh vực hoàn toàn mới khi các nhà lập pháp tại Washington thúc đẩy quy định cấm lực lượng quân đội triển khai các dòng robot hình người do Trung Quốc sản xuất. Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua dự luật cấp phép quốc phòng hàng năm, trong đó tích hợp các điều khoản nghiêm ngặt nhằm hạn chế việc sử dụng các hệ thống tự hành nước ngoài do những mối lo ngại sâu sắc về an ninh quốc gia và bảo mật dữ liệu.

Theo quy định tại điều 163 của bản thảo dự luật, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ bị cấm hoàn toàn việc thu mua, thuê lại hoặc vận hành các hệ thống robot hình người có liên quan đến những quốc gia nằm trong danh sách đối thủ nước ngoài bao gồm Trung Quốc, Nga và Iran. Mặc dù dự luật quốc phòng này đã tích hợp các nội dung cốt lõi từ dự luật bảo vệ Mỹ khỏi sự thống trị robot đối thủ do đại biểu John Moolenaar đề xuất vào mùa hè năm ngoái, quy định mới vẫn chưa áp dụng những giải pháp mang tính triệt để nhất từ đề xuất ban đầu.

Theo khung đề xuất ban đầu của dự luật bảo vệ, toàn bộ các hệ thống robot hình người và robot chó bốn chân từ Trung Quốc sẽ phải trải qua quá trình đánh giá để đưa vào danh sách kiểm soát của Ủy ban Truyền thông Liên bang. Tuy nhiên bằng việc giới hạn phạm vi điều 163 trong hoạt động thu mua quân sự, các nhà lập pháp Mỹ tạm thời chưa can thiệp vào các hoạt động kinh doanh thương mại thông thường.

Sự gia tăng rào cản pháp lý này phản ánh bước ngoặt mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, nơi các hệ thống tự hành và trí tuệ nhân tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược an ninh. Dù thị trường dân sự tạm thời chưa bị ảnh hưởng, động thái này đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp robot Trung Quốc trong tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế.

Theo SCMP