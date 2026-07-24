EU thông qua cơ chế tạm thời cho phép quét tài liệu lạm dụng trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội

Các quốc gia châu Âu đã thống nhất khôi phục biện pháp tạm thời kéo dài đến năm 2028, cho phép các nền tảng công nghệ quét và gỡ bỏ nội dung lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng.

Các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu vừa chính thức thông qua đề xuất khôi phục biện pháp tạm thời nhằm cho phép tập đoàn Google, Meta và các nền tảng trực tuyến khác phát hiện và gỡ bỏ các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em trên môi trường mạng mà không vi phạm các quy định bảo mật riêng tư. Động thái này từ khối 27 quốc gia diễn ra chỉ hai tuần sau khi các nhà lập pháp thuộc Nghị viện Châu Âu bật đèn xanh cho quy trình khắc phục sự cố nhằm kéo dài thời gian cho các bên tìm kiếm giải pháp lâu dài trong nỗ lực ngăn chặn nạn lạm dụng trẻ em trên không gian mạng.

Biện pháp tạm thời từng được áp dụng từ năm 2021 đến tháng 4 năm nay giờ đây sẽ tiếp tục có hiệu lực kéo dài cho đến ngày 3 tháng 4 năm 2028. Bộ trưởng Tư pháp Ireland, ông Jim O'Callaghan, phát biểu trong một tuyên bố chính thức rằng việc chính thức thông qua cơ chế này đã giúp các cơ quan quản lý nhanh chóng giải quyết khoảng trống pháp lý phát sinh kể từ khi sự ngoại lệ đối với quy định riêng tư điện tử hết hạn vào tháng 4.

Các quốc gia thành viên đã chấp thuận một sửa đổi do các nhà lập pháp đề xuất nhằm miễn trừ các dịch vụ truyền thông có mã hóa đầu cuối như ứng dụng WhatsApp, Telegram và Signal khỏi biện pháp tạm thời này. Tuy nhiên các quan chức cũng khẳng định điều đó không có nghĩa là họ sẽ cho phép những miễn trừ tương tự trong các bộ quy tắc chính thức mang tính lâu dài sau này.

Vấn đề này vẫn đang tạo ra những luồng tranh cãi gay gắt giữa một bên là những người ủng hộ các biện pháp an toàn trực tuyến bảo vệ trẻ em và một bên là các nhà hoạt động vì quyền riêng tư vốn lo ngại về nguy cơ bị giám sát cá nhân. Sự bất đồng quan điểm sâu sắc đó đã dẫn đến tình trạng bế tắc kéo dài trong nỗ lực ban hành các quy định pháp lý hoàn chỉnh kể từ khi Ủy ban Châu Âu công bố bản thảo đầu tiên vào năm 2022.

Theo Reuters