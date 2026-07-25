Vì sao Samsung khai tử dòng điện thoại Galaxy Note đình đám?

Dòng máy Samsung Galaxy Note ra mắt lần đầu tiên vào năm 2011 và nhanh chóng gặt hái thành công vượt bậc nhờ màn hình kích thước lớn đi kèm chiếc bút S Pen tiện lợi. Trong nhiều năm tiếp theo, thương hiệu này liên tục thiết lập các tiêu chuẩn mới cho phân khúc điện thoại lai máy tính bảng, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu làm việc đa nhiệm của người dùng. Tuy nhiên, thế hệ Galaxy Note 20 trình làng vào năm 2020 lại là phiên bản cuối cùng của dòng sản phẩm này. Sự biến mất của một biểu tượng công nghệ đình đám đã để lại nhiều tiếc nuối cho cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới.

Lý do chính thức được ông TM Roh, chủ tịch mảng trải nghiệm di động của tập đoàn Samsung giải thích là hãng muốn mang các tính năng nổi bật của dòng sản phẩm này lên nhiều thiết bị di động khác. Chiếc bút cảm ứng S Pen đặc trưng sau đó đã xuất hiện trên các phiên bản cao cấp dòng Ultra cũng như các thiết bị màn hình gập. Tuy nhiên, mầm mống cho sự suy tàn của dòng sản phẩm này thực chất đã bắt đầu từ sự cố thu hồi sản phẩm nghiêm trọng vào năm 2016 khi hàng triệu chiếc Galaxy Note 7 gặp rủi ro cháy nổ do lỗi pin. Tình huống khủng hoảng đó đã buộc doanh nghiệp phải dừng sản xuất hoàn toàn mẫu máy này.

Thảm họa truyền thông từ sự cố cháy nổ đã ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của dòng sản phẩm, thúc đẩy tập đoàn tìm kiếm giải pháp thay thế dưới một tên gọi hoàn toàn mới. Đến sự kiện triển lãm di động toàn cầu năm 2022, lãnh đạo tập đoàn đã xác nhận các phiên bản Galaxy S Ultra sẽ trở thành truyền nhân kế thừa chính thức tinh thần của dòng máy cũ. Các mẫu máy Ultra hiện nay sở hữu kích thước lớn, hiệu năng mạnh mẽ và tích hợp sẵn khe cắm bút, đáp ứng trọn vẹn thói quen sử dụng của người dùng yêu thích các dòng điện thoại màn hình lớn.

Khả năng dòng Galaxy Note quay trở lại thị trường gần như bằng không do thương hiệu này gắn liền với kỷ niệm không mấy vui vẻ trong lịch sử kinh doanh của hãng. Hơn nữa các đợt cập nhật bảo mật cuối cùng cho thế hệ Galaxy Note 20 cũng đã chính thức kết thúc, khiến những chiếc điện thoại cũ đối mặt với nguy cơ mất an toàn và suy giảm hiệu năng. Đối với những khách hàng trung thành, việc nâng cấp lên các dòng máy mới như Galaxy S26 Ultra hay các dòng máy màn hình gập hiện đại được xem là sự lựa chọn thay thế hoàn hảo nhất ở thời điểm hiện tại.

Theo BGR