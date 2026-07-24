Tin nóng công nghệ 24/7: ChatGPT có thể đọc hồ sơ sức khỏe, giải thích bệnh án cho người dùng

Mỹ yêu cầu Tesla thay đổi thiết kế tay nắm cửa sau một vụ tài xế mắc kẹt, Mark Zuckerberg đặt cược AI sẽ kéo con người lại gần nhau, còn ChatGPT bắt đầu hỗ trợ đọc hồ sơ sức khỏe là những tin nóng công nghệ trong ngày.

1. Tesla có thể phải sửa thiết kế tay nắm cửa sau vụ tài xế mắc kẹt

Cơ quan an toàn giao thông Mỹ đang xem xét quy định mới với tay nắm cửa điện tử, loại thường nằm ẩn bên trong thân xe và tự bật ra khi người dùng đến gần. Thiết kế này trông hiện đại, nhưng có thể ngừng hoạt động nếu phương tiện mất điện sau va chạm, khiến người bên trong khó thoát ra.

Tay nắm cửa điện tử trên một số mẫu xe có thể ngừng hoạt động khi phương tiện mất điện. Ảnh: Getty.

Lo ngại tăng lên sau vụ một chiếc Tesla Model 3 mất điện rồi bốc cháy, khiến tài xế không thể mở cửa bằng nút bấm và phải trèo qua cửa sổ phía sau. Mỹ đang cân nhắc yêu cầu các hãng xe bố trí chốt mở cơ học dễ nhìn, dễ sử dụng hơn trong tình huống khẩn cấp.

2. ChatGPT hỗ trợ đọc hồ sơ sức khỏe

OpenAI đang mở tính năng Health in ChatGPT cho người dùng trưởng thành tại Mỹ. Khi được cho phép, ChatGPT có thể kết nối với Apple Health và một số hệ thống bệnh án, sau đó giúp giải thích kết quả xét nghiệm, tóm tắt thông tin sau buổi khám hoặc gợi ý câu hỏi để trao đổi với bác sĩ.

ChatGPT có thể giải thích dữ liệu sức khỏe mà người dùng chủ động cho phép kết nối. Ảnh: OpenAI.

Người dùng được quyền chọn loại dữ liệu nào có thể chia sẻ và ngắt kết nối bất cứ lúc nào. OpenAI khẳng định thông tin sức khỏe không được dùng để huấn luyện AI hay phục vụ quảng cáo. Tuy nhiên, công cụ chỉ hỗ trợ tìm hiểu, không thể thay bác sĩ chẩn đoán hoặc đưa ra phương án điều trị.

3. Mark Zuckerberg tin AI sẽ kéo con người lại gần nhau

CEO Meta Mark Zuckerberg vừa khởi động chiến dịch quảng bá một tương lai lạc quan với AI. Ông cho rằng công nghệ này không nhất thiết khiến con người xa cách, mà có thể giúp mỗi người kết nối, sáng tạo và phát huy khả năng tốt hơn trong công việc cũng như đời sống.

Mark Zuckerberg cho rằng AI có thể giúp con người kết nối và phát huy năng lực tốt hơn. Ảnh: Getty.

Thông điệp của Meta nhấn mạnh việc đưa các công cụ AI miễn phí, dễ tiếp cận đến đông đảo người dùng. Dù vậy, đây mới là quan điểm do doanh nghiệp đưa ra; ảnh hưởng thực tế của AI đến việc làm, quan hệ xã hội và cách con người giao tiếp vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.

4. Google cho lấy lại tài khoản bằng video khuôn mặt

Google bổ sung video selfie như phương án dự phòng khi người dùng mất điện thoại hoặc không thể nhận mã xác minh. Trong lúc thiết lập, họ nhìn vào camera rồi quay đầu hoặc gật đầu. Khi cần khôi phục tài khoản, hệ thống sẽ yêu cầu quay video mới để đối chiếu.

Video selfie có thể giúp người dùng lấy lại tài khoản Google khi không còn thiết bị xác minh. Ảnh: Google.

Các chuyển động khuôn mặt giúp Google kiểm tra người trước camera là người thật, thay vì ảnh chụp hoặc video giả do AI tạo ra. Công ty cho biết dữ liệu được mã hóa, chỉ dùng để xác minh danh tính và người dùng có thể xóa video đã lưu bất cứ lúc nào.

Theo Axios, TechCrunch, The Verge