Tin nóng công nghệ 23/7: Thuốc mới cho thấy khả năng làm biến mất khối u ở bệnh nhân

Elon Musk úp mở chuyện đưa hai công ty lớn về chung một mái nhà, Mỹ phê duyệt thuốc mới cho một dạng ung thư phổi hiếm, còn Samsung ra điện thoại gập gần 32 triệu đồng là những tin nóng công nghệ trong ngày.

1. Đế chế của Elon Musk có thể nhập làm một

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của Tesla, Elon Musk để ngỏ khả năng hãng xe điện này sáp nhập với SpaceX, công ty tên lửa và vệ tinh do ông sáng lập. Tỷ phú Mỹ cho rằng hoạt động của hai doanh nghiệp ngày càng có nhiều điểm chung, dù chưa xác nhận có cuộc đàm phán chính thức nào.

Elon Musk có thể hợp nhất Tesla và SpaceX khi hoạt động của hai công ty ngày càng giao thoa. Ảnh: Getty.

Tesla và SpaceX đang chia sẻ kinh nghiệm về pin, kỹ thuật sản xuất và cùng phát triển Terafab, nhà máy dự kiến chế tạo chip phục vụ AI. Tuy nhiên, việc hợp nhất 2 doanh nghiệp có quy mô lớn sẽ phải vượt qua nhiều trở ngại về quản trị, lợi ích cổ đông và sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

2. Mỹ duyệt thuốc mới cho một dạng ung thư phổi hiếm

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt Jideytro, thuốc mới của GSK dành cho người trưởng thành mắc một dạng ung thư phổi hiếm. Thuốc được dùng cho bệnh nhân có gene ROS1 bị biến đổi và đã trải qua ít nhất một phương pháp điều trị trước đó.

Sự biến đổi này khiến tế bào ung thư phát triển và lan rộng nhanh hơn. Jideytro được thiết kế để nhắm vào ROS1, qua đó kìm hãm sự phát triển của khối u.

GSK vừa được FDA Mỹ phê duyệt thuốc Jideytro điều trị một dạng ung thư phổi hiếm. Ảnh: Reuters.

Trong thử nghiệm gồm 117 bệnh nhân, 44% ghi nhận khối u thu nhỏ hoặc biến mất; phần lớn người đáp ứng vẫn duy trì kết quả sau 6 tháng. GSK dự kiến đưa thuốc tới các nhà thuốc tại Mỹ trong vài tuần tới, nhưng hiệu quả lâu dài vẫn cần tiếp tục được theo dõi.

3. Điện thoại gập Samsung mỏng hơn, giá gần 32 triệu đồng

Samsung vừa giới thiệu Galaxy Z Flip 8, mẫu điện thoại gập dạng vỏ sò mỏng 6,1 mm khi mở và nặng 180 gram. Máy có giá từ 1.200 USD, tương đương khoảng 31,8 triệu đồng, cao hơn phiên bản tiền nhiệm 100 USD.

Galaxy Z Flip 8 có thân máy mỏng hơn, bản lề chắc chắn hơn nhưng giá khởi điểm cũng tăng. Ảnh: Samsung.

Màn hình ngoài được bổ sung chế độ "gương", cho phép người dùng quan sát khuôn mặt rõ hơn khi trang điểm hoặc chụp ảnh. Bản lề mới được gia cố bằng hợp kim titan nhằm tăng độ bền và làm nếp gấp màn hình bớt rõ, trong khi thông số camera gần như giữ nguyên.

4. Tesla lùi kế hoạch sản xuất robotaxi không vô-lăng

Tesla đã từ bỏ mục tiêu sản xuất Cybercab với số lượng lớn trong năm 2026. Đây là mẫu taxi tự lái 2 chỗ, không có vô-lăng hay bàn đạp, được thiết kế để tự đón và trả khách mà không cần tài xế.

Cybercab được Tesla thiết kế để hoạt động như taxi tự lái hoàn toàn, không cần vô-lăng hay bàn đạp. Ảnh: Bloomberg.

Theo Tesla, hãng vẫn cần mở rộng năng lực sản xuất pin 4680 và hoàn thiện dây chuyền trước khi có thể chế tạo Cybercab ở quy mô lớn. Việc xe tải điện Semi và hệ thống lưu trữ năng lượng Megapack 3 cũng bị lùi lịch cho thấy nhiều sản phẩm mới của hãng chưa sẵn sàng để sản xuất hàng loạt.

Theo Reuters, TechCrunch, Engadget