Zalopay lọt top fintech toàn cầu

Phục vụ hơn 22 triệu người dùng và triển khai thanh toán xuyên biên giới tại nhiều thị trường châu Á, Zalopay vừa góp mặt trong nhóm 115 doanh nghiệp thanh toán của bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp fintech toàn cầu năm 2026.

Zalopay vừa được đưa vào danh sách World's Top Fintech Companies 2026 do CNBC và Statista công bố. Trong bảng xếp hạng, Zalopay thuộc nhóm 115 doanh nghiệp thanh toán (Payments) của Top 500 doanh nghiệp fintech toàn cầu.

Đây là lần thứ hai Zalopay có tên trong bảng xếp hạng này, sau lần đầu vào năm 2023.

Được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam và hoạt động dưới sự cấp phép của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực trung gian thanh toán, Zalopay hiện phục vụ hơn 22 triệu người dùng, kết nối hơn 86.000 đối tác và 200.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc.

Trong những năm gần đây, nền tảng này mở rộng hệ sinh thái thanh toán từ cửa hàng bán lẻ, thương mại điện tử, website, ứng dụng di động đến các nền tảng gọi xe.

Ngoài các dịch vụ thanh toán trong nước, Zalopay đã triển khai thanh toán xuyên biên giới tại một số thị trường như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia.

VNG cho biết Zalopay là một trong 4 mảng kinh doanh chủ lực của VNG Group, cùng với Zalo, VNGGames và AI Cloud.