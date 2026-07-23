Zalopay lọt top fintech toàn cầu

Zalopay vừa được đưa vào danh sách World's Top Fintech Companies 2026 do CNBC và Statista công bố. Trong bảng xếp hạng, Zalopay thuộc nhóm 115 doanh nghiệp thanh toán (Payments) của Top 500 doanh nghiệp fintech toàn cầu.
Đây là lần thứ hai Zalopay có tên trong bảng xếp hạng này, sau lần đầu vào năm 2023.
Được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam và hoạt động dưới sự cấp phép của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực trung gian thanh toán, Zalopay hiện phục vụ hơn 22 triệu người dùng, kết nối hơn 86.000 đối tác và 200.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc.
Trong những năm gần đây, nền tảng này mở rộng hệ sinh thái thanh toán từ cửa hàng bán lẻ, thương mại điện tử, website, ứng dụng di động đến các nền tảng gọi xe.
Ngoài các dịch vụ thanh toán trong nước, Zalopay đã triển khai thanh toán xuyên biên giới tại một số thị trường như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia.
VNG cho biết Zalopay là một trong 4 mảng kinh doanh chủ lực của VNG Group, cùng với Zalo, VNGGames và AI Cloud.
World's Top Fintech Companies 2026 tôn vinh 500 doanh nghiệp fintech đến từ hơn 50 quốc gia, trải rộng ở các lĩnh vực chính thanh toán, ngân hàng số, tài sản số, tài chính thay thế, quản lý tài sản (wealth tech), fintech cho doanh nghiệp,...
Trong đó, thanh toán là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất bảng xếp hạng với 115 doanh nghiệp (khoảng 23%), quy tụ những công ty cung cấp giải pháp thanh toán không tiền mặt và chuyển tiền xuyên biên giới theo thời gian thực, và được xem là khối ngành nền tảng của fintech toàn cầu.